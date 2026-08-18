Каждый пятый приговор в сфере ЖКХ заканчивается реальным лишением свободы

Уголовные дела в отношении менеджеров УК зачастую начинаются с претензий жильцов: не сделан ремонт, не выполнена уборка, непонятно, куда потрачены деньги, говорит юрист адвокатского бюро «След» Алексей Никитин. И частично эти претензии справедливы: УК действительно может похищать деньги и не исполнять свои обязанности, но не всегда в их действиях есть преступный умысел, говорит он. Обвинения в мошенничестве, растрате или присвоении средств, как правило, связаны с перекрестным финансированием домов, авансированием подрядчиков или спорным объемом выполненных работ, считает Никитин. Перекрестное финансирование возникает в случаях, когда за счет новых домов в портфеле УК ремонтируются более ветхие, отметил он. А подрядчик зачастую не может начать работу без оплаты, поэтому УК подписывает акты о выполненных работах до фактического выполнения, чтобы получить основание для оплаты, говорит он. Приходится доверять подрядчику, что полученный «аванс» будет потрачен на выполнение работ, подытожил он.