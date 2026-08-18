Каждый пятый приговор в сфере ЖКХ заканчивается реальным лишением свободы

Каждый пятый приговор в сфере ЖКХ заканчивается реальным лишением свободыСпоры с управляющей компанией должны рассматриваться в гражданском судопроизводстве, считают юристы
С января 2021 г. по июнь 2026 г. был вынесен 1461 приговор по спорам в отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Из них 21% закончился реальным лишением свободы и только 4,5% – возмещением причиненного вреда и примирением сторон. Такие подсчеты презентовали на круглом столе зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян и руководитель исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Права» Венера Шайдуллина. Их данные основываются на приговорах из судебной статистики, штрафах из государственной информационной системы ЖКХ и жалобах из региональной отчетности.
Из общей массы приговоров доля обвинительных составляет порядка 93%, продолжила Киракосян. С 2021 по 2025 г. представителей жилищной сферы чаще привлекали к уголовной ответственности за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья людей, и мошенничество, а также причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, перечислила она. По первым двум количество приговоров растет, по последней – снижается, отметила она.
Далее доклад продолжила Шайдуллина, указывая на отсутствие единого подхода в правоприменении на примере судебной практики в Самаре. В первом случае снег и наледь упали на женщину, во втором – на ребенка. В первом случае дело прекратили за примирением сторон, второй – с назначением судебного штрафа 50 000 руб., продолжила она. При этом в аналогичной ситуации, где снег упал на проходящего по тротуару гражданина и был причинен легкий вред здоровью, для управляющей компании (УК) уже наступила уголовная ответственность, сказала она. Единично, но встречаются кейсы, в которых лишение свободы не наступает. В суд обратился потерпевший, которому из-за падения снега и наледи с кровли был нанесен тяжкий вред здоровью. Достигнуто примирение, суд назначил 70 000 руб. штрафа, изменил тяжесть преступления на среднюю и назначил более мягкое наказание, продолжает Шайдуллина. В результате директора управляющей организации отпустили, подытожила она.
Также порядка 80% предпринимателей, которые сталкиваются с уголовным преследованием, впоследствии не продолжают свою деятельность, продолжила Шайдуллина. Она напомнила, что вопрос об альтернативных способах урегулирования споров был указан в национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 г., которую утвердило правительство в ноябре 2025 г. Кроме этого сформулированная 10 лет назад позиция Верховного суда о недопустимости уголовного преследования как средства давления на бизнес и инструмент разрешения хозяйственных споров «показывает определенные сбои», дополнила она.
В 2025 г. по материалам проверок Генпрокуратуры РФ было возбуждено 1100 уголовных дел в сфере ЖКХ, сообщили в апреле 2026 г. «Ведомостям» в пресс-службе ведомства. К административной ответственности привлекли 22 600 лиц, еще 26 500 человек получили предостережение. Среди основных нарушений – износ коммунальной инфраструктуры, неэффективность работы УК, недостаток финансирования, завышенные тарифы, сообщали в прокуратуре.
Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что споры в сфере ЖКХ должны рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. Попытки решать накопленные проблемы инфраструктурного износа и финансовые сложности предприятий исключительно через уголовно-правовые механизмы порождает тяжелые последствия, считает адвокат по экономическим и коррупционным делам Роман Вихлянов. Деятельность управляющей организации оказывается заблокированной, в результате жильцы остаются один на один с коммунальными авариями, продолжил он.
Уголовные дела в отношении менеджеров УК зачастую начинаются с претензий жильцов: не сделан ремонт, не выполнена уборка, непонятно, куда потрачены деньги, говорит юрист адвокатского бюро «След» Алексей Никитин. И частично эти претензии справедливы: УК действительно может похищать деньги и не исполнять свои обязанности, но не всегда в их действиях есть преступный умысел, говорит он. Обвинения в мошенничестве, растрате или присвоении средств, как правило, связаны с перекрестным финансированием домов, авансированием подрядчиков или спорным объемом выполненных работ, считает Никитин. Перекрестное финансирование возникает в случаях, когда за счет новых домов в портфеле УК ремонтируются более ветхие, отметил он. А подрядчик зачастую не может начать работу без оплаты, поэтому УК подписывает акты о выполненных работах до фактического выполнения, чтобы получить основание для оплаты, говорит он. Приходится доверять подрядчику, что полученный «аванс» будет потрачен на выполнение работ, подытожил он.
«Ведомости» направили запрос в Минстрой, чтобы узнать готовятся ли решения по декриминализации сферы ЖКХ. Отдельный запрос также направлен в МВД РФ.