Силовики предложили возвращать гражданам деньги за услуги риэлторов при обмане

Но если именно действия риэлтора повлекли признание сделки недействительной, то это уголовно наказуемое деяние и возмещение убытков также предусмотрено в рамках судебного процесса. При этом, по ее словам, брокер, который не знал о том, что продавец действует под влиянием мошенников, ответственность нести не может. Проблема мошенничества при сделках с недвижимостью существует давно и далеко не всегда связана только с действиями продавцов – нередко в таких историях фигурируют недобросовестные риэлторы и агентства, говорит юрист адвокатского бюро Criminal Defense Firm Владислава Безушкевич. По ее словам, сама идея создать механизм возврата денег за риэлторские услуги не нова, она обсуждалась еще до резонансной истории с квартирой Ларисы Долиной, поэтому связывать инициативу исключительно с этим случаем было бы неправильно. Вместе с тем эксперт призывает не возлагать ответственность на всех участников рынка, поскольку риэлторы не всегда могут знать об истинных намерениях продавца или скрытых рисках объекта.