Нотариусы защищают от мошенников хуже банков и риэлторов

Там уточняется, что лишь в 48 случаях транзакции проходили с участием нотариусов и только 19 таких исков остались без удовлетворения. Для сравнения: если сделки сопровождались банками, то у заявителей не получилось расторгнуть договоры купли-продажи в 62% случаев (46 из 74 дел), риэлторами – в 60% (111 из 185 дел), онлайн-сервисами – в 78% (32 из 41), утверждается в исследовании. В центре в итоге делают выводы, что нотариат не обеспечивает более полную защиту участников транзакции по сравнению с другими видами сопровождения, но зато несет дополнительные издержки для граждан. Поэтому, по мнению партнера ЦДЭ Екатерины Папченковой, обсуждаемое предложение о введении обязательного нотариального удостоверения (ОНУ) при покупке жилья физическими лицами нуждается в дополнительном анализе.