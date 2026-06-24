ЦБ хочет информировать на «Госуслугах» о функции возврата украденных денег

ЦБ хочет информировать на «Госуслугах» о функции возврата украденных денегЛюди мало знают о таком механизме возврата, считают в Банке России
Банк России предлагает создать специальный сервис на портале «Госуслуг», где граждане смогут получить полную информацию о том, что им делать, куда обращаться и как вернуть похищенные мошенниками средства. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на ПМЮФ-2026. Регулятор планирует выйти с этой инициативой, а также взаимодействовать по этому вопросу с Минцифрой, отметил он. Когда именно регулятор планирует это сделать, Уваров не уточнил.
Жертвы мошенничества не всегда знают, что в некоторых случаях могут потребовать возмещения украденных средств у банка, сказал Уваров: люди обращаются в банк, просят разобраться, но не просят вернуть им деньги. И это связано с недостаточной информированностью граждан о своих правах и о наличии такого механизма возврата, считает он. Поэтому ЦБ видит своей задачей объяснить людям их правила поведения и их права, чтобы они четко понимали, при каких условиях банк обязан вернуть человеку денежные средства, указал Уваров.
По действующему закону банки обязаны вернуть человеку похищенные у него мошенниками средства в полном объеме, если антифрод-системы кредитной организации не сработали. Но запустить механизм возмещения можно только после заявления клиента, срок возврата составляет до 30 дней. Также есть оговорка – если банк докажет, что клиент сам нарушил порядок использования средства платежа и это повлекло кражу денег, банк не обязан возвращать средства.
Механизм возврата украденных средств также предоставляет Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир». Сервис «Добрая воля» работает через платформу диспутов НСПК и предоставляет участникам возможность добровольно договариваться и возвращать похищенные у граждан средства без привязки к конкретному платежу и каналу хищения.
«Добрая воля» позволяет банкам возвращать похищенные средства, в случае если банк – получатель платежа заблокировал сумму для перевода мошеннику и принимает решение вернуть средства обратно. С 1 ноября 2025 г. НСПК внедрила систему межбанковского поощрения в рамках сервиса: банк, вернувший деньги, получает вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5000 руб. за одну операцию, выплаты делает банк-отправитель, которому возвращены средства. С момента запуска в конце 2023 г. сервиса «Добрая воля» банки уже вернули гражданам более 200 млн руб., похищенных мошенниками, сообщал представитель НСПК в апреле 2026 г.
На портале «Госуслуг» есть статья «Что делать, если столкнулись с финансовым обманом», информация на которой была обновлена в сентябре 2024 г. Один из разделов материала содержит информацию о том, что банки обязаны вернуть клиенту незаконно списанные средства, если не докажут, что клиент сам нарушил правила использования карты. Также там приведена ссылка на соответствующую норму закона. Но при этом подробно не написано, какие шаги должны предпринять граждане, чтобы запустить механизм возврата.
По итогам I квартала мошенники совершили 495 761 операцию без согласия клиента, похитив почти 7,4 млрд руб. Из них вернуть удалось лишь 5,7% – 421,68 млн руб.