ЦБ хочет информировать на «Госуслугах» о функции возврата украденных денег

Жертвы мошенничества не всегда знают, что в некоторых случаях могут потребовать возмещения украденных средств у банка, сказал Уваров: люди обращаются в банк, просят разобраться, но не просят вернуть им деньги. И это связано с недостаточной информированностью граждан о своих правах и о наличии такого механизма возврата, считает он. Поэтому ЦБ видит своей задачей объяснить людям их правила поведения и их права, чтобы они четко понимали, при каких условиях банк обязан вернуть человеку денежные средства, указал Уваров.