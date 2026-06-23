Госдума приняла закон о праве жертв хищений подавать иск по месту жительства
Госдума приняла закон о праве потерпевших от хищения денег с банковского счета подавать иск к владельцу счета, использованного мошенниками, по своему месту жительства. Это следует из думской электронной базы.
Закон вносит изменение в ст. 29 Гражданского процессуального кодекса РФ и дополняет ее новой нормой. Таким образом, законом разрешается подача исков о взыскании неосновательного обогащения или о возмещении имущественного вреда не только по месту жительства ответчика, но и по месту жительства истца или по месту расследования дела.
«Ведомости» писали в декабре 2025 г., что Конституционный суд (КС) расширил процессуальные гарантии прав потерпевших от телефонных мошенников. Наивысшая инстанция поручила внести изменения в нормы ГПК, разрешающие пострадавшим подавать иски в суд к участникам преступлений, в том числе и к дропперам, по месту своего жительства.
Тогда КС рассмотрел жалобу жительницы Ставрополья, ставшей жертвой телефонных мошенников. Предоставив аферистам код доступа к банковскому приложению, Уварова потеряла более 230 000 руб. В 2023 г. расследование уголовного дела против мошенников было приостановлено, поскольку правоохранителям не удалось установить их личности.
КС решил, что норма ст. 28 ГПК не соответствует Конституции, поскольку не обеспечивает надлежащих условий доступности судебной защиты прав потерпевших.