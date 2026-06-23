Госдума приняла закон о праве жертв хищений подавать иск по месту жительства

Закон вносит изменение в ст. 29 Гражданского процессуального кодекса РФ и дополняет ее новой нормой. Таким образом, законом разрешается подача исков о взыскании неосновательного обогащения или о возмещении имущественного вреда не только по месту жительства ответчика, но и по месту жительства истца или по месту расследования дела.