Конституционный суд защитил пострадавших от дропперов

«Ведомости» ознакомились с постановлением суда. С жалобой в КС обратилась Владлена Уварова из Ставропольского края. Она стала жертвой телефонных мошенников. Предоставив аферистам код доступа к банковскому приложению, Уварова потеряла более 230 000 руб. В 2023 г. расследование уголовного дела против мошенников было приостановлено, поскольку правоохранителям не удалось установить их личности. Тогда пострадавшая решила обратиться в суд с иском к гражданину, на карту которого были выведены ее деньги. Но суд вернул ей исковое заявление, потому что оно было подано не по месту жительства ответчика (что предусмотрено ст. 28 ГПК). Оспорить в вышестоящих инстанциях этот отказ у Уваровой не получилось. А ее доводы о том, что она, как многодетная мать с младшим ребенком в возрасте до года, не имеет возможности обращаться в суды в другом регионе, приняты во внимание не были.