Конституционный суд защитил пострадавших от дропперов

Конституционный суд защитил пострадавших от дропперовТеперь иски к телефонным мошенникам потерпевшие смогут подавать по месту жительства
Конституционный суд (КС) расширил процессуальные гарантии прав потерпевших от телефонных мошенников. Наивысшая инстанция поручила внести изменения в нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК), разрешающие пострадавшим подавать иски в суд к участникам преступлений, в том числе и к дропперам, по месту своего жительства.
«Ведомости» ознакомились с постановлением суда. С жалобой в КС обратилась Владлена Уварова из Ставропольского края. Она стала жертвой телефонных мошенников. Предоставив аферистам код доступа к банковскому приложению, Уварова потеряла более 230 000 руб. В 2023 г. расследование уголовного дела против мошенников было приостановлено, поскольку правоохранителям не удалось установить их личности. Тогда пострадавшая решила обратиться в суд с иском к гражданину, на карту которого были выведены ее деньги. Но суд вернул ей исковое заявление, потому что оно было подано не по месту жительства ответчика (что предусмотрено ст. 28 ГПК). Оспорить в вышестоящих инстанциях этот отказ у Уваровой не получилось. А ее доводы о том, что она, как многодетная мать с младшим ребенком в возрасте до года, не имеет возможности обращаться в суды в другом регионе, приняты во внимание не были.
Рассмотрев жалобу жительницы Ставрополья, КС решил, что норма ст. 28 ГПК не соответствует Конституции, поскольку не обеспечивает надлежащих условий доступности судебной защиты прав лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом в уголовном деле о хищении у него средств с банковского счета. Дело Уваровой будет пересмотрено. А законодателю КС поручил внести в правовое регулирование необходимые изменения.
До этого момента граждане, пострадавшие от дропперов, смогут обращаться в порядке гражданского судопроизводства с исками о возмещении вреда и о взыскании неосновательного обогащения с лиц, чьи средства платежа использовались при хищении, в суд по месту жительства как ответчика, так и истца либо по месту производства по уголовному делу о данном преступлении.
Обязанность потерпевших обращаться с гражданскими исками по месту жительства ответчика сильно затрудняла доступ к правосудию, поскольку ответчики находились в других регионах, а судебное разбирательство становилось для истцов чрезмерно затратным, говорит доцент юридического института РУДН кандидат юридических наук Петр Пёткилев. По его мнению, КС справедливо указал, что потребители, субъекты персональных данных и иные лица уже наделены правом выбора подсудности и отсутствуют основания не распространить аналогичные гарантии на жертв дистанционного мошенничества.
Это постановление – «долгожданный вдох» для тысяч потерпевших от дистанционного мошенничества, заявил «Ведомостям» руководитель уголовной практики адвокатского бюро КИАП Дмитрий Григориади. Часто правосудие для человека заканчивалось, едва начавшись, именно из-за пресловутой ст. 28 ГПК, объясняет он. По его словам, КС фактически устранил дискриминацию, когда покупатель некачественного чайника имел больше процессуальных льгот, чем жертва преступления. «Это дополнительный удар по дроп-проектам. Когда иски посыплются на владельцев карт по всей стране и им самим придется оправдываться в судах в разных регионах, стоимость их услуг для мошенников вырастет, а желания сдавать свои карты в аренду поубавится», – считает Григориади.
По итогам решения КС можно предположить риск: добросовестные лица, чьи счета могли быть использованы мошенниками без их ведома, могут оказаться втянутыми в судебные разбирательства в удаленных регионах, что усложняет их защиту, обращает внимание директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.