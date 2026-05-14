В январе-марте банки предотвратили операции мошенников на 1,8 трлн рублей
В январе-марте банки предотвратили хищение 1,8 трлн руб., отразив почти 16,8 млн попыток мошеннических операций, сообщил Центральный банк в обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств за I квартал.
Количество мошеннических операций, о которых клиенты заявили в банки, составило 495 800, а общий объем похищенных средств – 7,4 млрд руб. Доля возмещенных или возвращенных средств от объема похищенных составила 5,7%. При этом у физических лиц потери уменьшились на 10,2% по сравнению с IV кварталом 2025 г.
Юридические лица подвергались большому количеству компьютерных атак с использованием вредоносного программного обеспечения. Чаще всего сотрудники организаций получали электронные письма, которые содержали вирусы с возможностью дистанционного доступа к корпоративным системам. Такой способ позволял мошенникам переводить деньги на подконтрольные счета под видом обычных хозяйственных операций.
ЦБ РФ инициировал блокировку 10 201 мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 8338 телефонных номерах, которые использовали мошенники. Кроме того, регулятор направил запросы на проведение проверок и снятие с делегирования в отношении 265 доменных имен, используемых мошенниками.
15 апреля представители платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщали, что аферисты начали использовать новую схему обмана пенсионеров, обещая «персональные надбавки». Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками Социального фонда России, и сообщают о «дополнительном перерасчете» или «персональной надбавке». Для получения выплаты жертву просят назвать данные карты или установить «приложение фонда», которое является вирусом.