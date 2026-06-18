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Главная / Технологии /

Мошенники все чаще используют LLM-модели для анализа кода

Это повышает количество найденных уязвимостей
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

С января по май 2026 г. в банке данных угроз (БДУ) безопасности информации ФСТЭК России было зарегистрировано 3747 уязвимостей, из которых 475 критических, подсчитали специалисты «Лаборатории Касперского». При этом за весь 2025 год было выявлено 13 122 уязвимости, из которых 1038 были критическими. По прогнозам «Лаборатории Касперского», показатели 2026 г. превысят данные 2025 г., говорит технический директор компании Антон Иванов.

Методологически база уязвимостей БДУ ФСТЭК учитывает не все существующие уязвимости, уточняет ведущий эксперт по управлению уязвимостями PT Expert Security Center, Positive Technologies Александр Леонов. В ней содержатся сведения о недостатках безопасности в отечественных продуктах, а также в иностранных коммерческих и open-sourсe решениях, которые могут использоваться в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры.

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