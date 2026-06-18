Мошенники все чаще используют LLM-модели для анализа кода

С января по май 2026 г. в банке данных угроз (БДУ) безопасности информации ФСТЭК России было зарегистрировано 3747 уязвимостей, из которых 475 критических, подсчитали специалисты «Лаборатории Касперского». При этом за весь 2025 год было выявлено 13 122 уязвимости, из которых 1038 были критическими. По прогнозам «Лаборатории Касперского», показатели 2026 г. превысят данные 2025 г., говорит технический директор компании Антон Иванов.