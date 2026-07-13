Как телефонные мошенники убеждают жертв «помогать» силовикам и Минцифры

Как телефонные мошенники убеждают жертв «помогать» силовикам и МинцифрыМосквичей убеждали передавать деньги и украшения для их мнимой защиты
Столичные следователи МВД предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере фигурантам сразу двух уголовных дел о хищении денег и имущества граждан. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в полиции, информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования.
В обоих случаях схема строилась на том, что жертв убедили, что они якобы содействуют силовикам в защите собственных средств от мошенников. Уголовные дела были возбуждены в мае – июле 2026 г.
Источник рассказал, что обвинение было предъявлено 18-летнему москвичу – участнику организованной группы, созданной не позднее апреля 2026 г. для систематического хищения денег граждан.
«Злоумышленники, представившись сотрудниками различных ведомств, убедили жительницу столичного региона Веру М. впустить «специалиста ФСБ» в квартиру родственницы для «декларирования» ювелирных украшений – якобы в целях защиты имущества от мошеннических действий», – сообщил собеседник.
По его словам, обвиняемый забрал украшения, продал их, а вырученные деньги перевел в криптовалюту USDT в офисе в башне «Федерация» по указанию организаторов схемы.
На допросе молодой человек рассказал, что его заставили пойти на преступление мошенники, которые вышли на него через мессенджер Telegram. Они убедили его получить на свое имя кредит в банке, а затем по мессенджеру заставили поехать в частный дом, где он должен был представиться волонтером ФСБ и забрать ювелирные украшения. Взамен они обещали решить проблему с кредитными средствами.
Еще одно обвинение в мошенничестве было предъявлено следователями МВД 20-летней уроженке Санкт-Петербурга по имени Елена. По версии следствия, в период с 4 по 8 июня 2026 г. неустановленные соучастники, представляясь сотрудниками Минцифры и спецслужб, через Telegram и мессенджер GameSpase убедили жительницу столицы в том, что ее деньги под угрозой хищения и их нужно передать «сотруднику казначейства». 8 июня она передала Елене у ресторана в 1-м Красногвардейском проезде около полумиллиона рублей наличными, после чего обвиняемая скрылась с места встречи.
По словам источника, в обоих случаях злоумышленники действовали через мессенджеры (Telegram, WhatsApp
Непосредственные исполнители на месте передачи – это молодые люди 18–20 лет, которых, по версии следствия, привлекли организаторы схем через переписку и звонки, оставив их единственными установленными фигурантами дел; личности организаторов и большинства соучастников следствию установить пока не удалось.
По предъявленной им ч. 4 ст. 159 УК РФ предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до пяти лет.
Адвокат Сергей Удовенко, специализирующийся на делах в отношении «курьеров», уверен, что подобные преступления связаны с системными проблемами. Главная уязвимость – сама возможность вызывать граждан по телефону или в мессенджерах. «Стоит признать законными только два способа вызова, как это сделано с военными повестками: личное вручение под роспись сотрудником с удостоверением или направление через «Госуслуги» – такую схему мошенникам подделать намного сложнее», – считает он.
По оценке юриста, большинство подобных преступлений организуют колл-центры, расположенные на территории Украины, куда похищенные деньги выводятся через криптовалюту. Найти и привлечь организаторов практически невозможно, а под суд попадают сами «курьеры» – часто молодые люди, которых мошенники вовлекли обманом так же, как и потерпевших. В итоге именно они получают судимости, а настоящие организаторы остаются безнаказанными.
По его словам, человек под психологическим давлением мошенников способен сам снять даже самозапрет на кредиты, переждать двое суток и все равно взять заем по их указанию. Поэтому такие меры, считает он, работают плохо и в первую очередь нужно законодательно ограничить сами каналы официального общения с гражданами, запретив звонки, sms и сообщения в мессенджерах от имени госорганов.
В 2025 г. злоумышленники похитили у россиян от 275 млрд до 295 млрд руб. Об этом сообщил в январе этого года в Совете Федерации зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.
Эта цифра существенно превышает данные Банка России (21,4 млрд руб. за январь – сентябрь) и МВД (200 млрд руб.) – расхождение объясняется разной методикой подсчета: ЦБ учитывает только переводы через банковские приложения, МВД – лишь случаи по заявлениям пострадавших, тогда как «Сбер» включает в статистику еще и снятие наличных для последующей передачи мошенникам, оформленные под их давлением кредиты и даже продажу жертвами недвижимости и другого ликвидного имущества.
При снижении общего числа жертв дистанционных хищений средний ущерб на одного пострадавшего продолжает расти – по данным МВД, за 2025 г. он увеличился на 5%, что говорит о смещении мошеннических схем в сторону более точечной и дорогостоящей работы с жертвами.