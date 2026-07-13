Как телефонные мошенники убеждают жертв «помогать» силовикам и Минцифры

Еще одно обвинение в мошенничестве было предъявлено следователями МВД 20-летней уроженке Санкт-Петербурга по имени Елена. По версии следствия, в период с 4 по 8 июня 2026 г. неустановленные соучастники, представляясь сотрудниками Минцифры и спецслужб, через Telegram и мессенджер GameSpase убедили жительницу столицы в том, что ее деньги под угрозой хищения и их нужно передать «сотруднику казначейства». 8 июня она передала Елене у ресторана в 1-м Красногвардейском проезде около полумиллиона рублей наличными, после чего обвиняемая скрылась с места встречи.