Что изменится в школах с 1 сентября

Что изменится в школах с 1 сентябряНачальная военная подготовка, первоклассники без домашнего задания, оценки за поведение и песни вместо звонков
- Оценки за поведение
- Пересмотр программ
- Меньше заданий и песни вместо звонков
- Новые учебники и задачники
На следующей неделе начинается новый учебный год. С 1 сентября 2026 г. российские школы перейдут на обновленные федеральные образовательные программы, а также расширят эксперименты с оценками за поведение и поп-музыкой вместо традиционных звонков.
Оценки за поведение для защиты учителей
В России расширяется эксперимент по оценке поведения и прилежания школьников. Они существовали в СССР, но были отменены Министерством народного образования РСФСР в ходе реформирования школ в годы перестройки – в марте 1989 г. С 1 сентября 2026 г. регионы вновь введут отметки за поведение для учащихся 2–8 классов по рекомендации президента России Владимира Путина (как ожидается, каждый субъект задействует в апробации по 10 школ).
Масштабный эксперимент запустили после заседания СПЧ в декабре 2024 г. «Честно говоря, я даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение… Но если [это] будет возвращен[о] , то нужно, чтобы она на что-то влияла... Она должна быть равноценной с другими оценками», – сказал российский лидер на той встрече с правозащитниками. В 2025 г. пилот начали семь регионов, в том числе Чечня, Мордовия и Тульская область (в общей сложности в нем задействовали 89 школ).
С 1 сентября отметки будут выставляться по трехступенчатой шкале – «образцовое», «допустимое» или «недопустимое» поведение. При этом они не повлияют на допуск к ОГЭ или ЕГЭ. Мера предназначена исключительно для фиксации нарушений: например, срывов уроков, проявления агрессии по отношению к учителям или невыполнения домашних заданий. По словам замминистра просвещения РФ Ольги Колударовой, «оценка поведения должна стать понятным инструментом развития личности ребенка, а не дополнительным наказанием». Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркивал, что механизм послужит призван поддерживать рабочую атмосферу в школе и в первую очередь нужен для защиты чести и достоинства педагогов.
Этой осенью также вступает в силу новый регламент Минпросвещения России, определивший порядок действий учителя, если ученик срывает занятия. Согласно новым правилам, педагог обязан сделать учащемуся устное замечание. Если это не помогло, то не вступать в конфликт и привлечь дежурного специалиста (например, школьного психолога или завуча по воспитательной работе). Он выведет проблемного школьника для профилактической беседы, а затем решит, возвращать ли ребенка на урок, и проинформирует его родителей.
Кроме того, с 1 сентября российским школьникам запрещено пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Исключение – случаи, когда жизни или здоровью одноклассников или педагогов угрожает опасность. Запрет закреплен приказом Минпросвещения №316. Правила использования телефонов на переменах будут устанавливать сами школы.
Пересмотр программ: три урока истории и два арабского
С 1 сентября Минпросвещения планирует сократить количество часов на изучение иностранных языков в средней школе с 510 до 408 часов – примерно до двух часов в неделю в 5–7 классах (в 8–9 классах сохранится по три часа). При этом школы получили право официально вводить арабский в качестве второго иностранного или в формате факультативов, если такой запрос исходит от детей или родителей.
Параллельно из программы 5–8 классов полностью исключено обществознание, включавшее основы экономики, политологии, финансовой и правовой грамотности. Предмет переработают и оставят только в старшей школе (один и два часа в неделю в 9 и 10 классах соответственно). Освободившееся время отдадут под историю – теперь школьники посвятят ей три занятия в неделю. Например, в средней школе появится обязательный модуль «История нашего края».
Кроме того, предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) разделят на два обязательных курса – под названиями «Безопасность жизнедеятельности» (правила поведения на дороге, природе и в сети) и «Начальная военная подготовка» (основы строевой подготовки, гражданской обороны и обращения с беспилотниками). Каждый рассчитан на 34 часа и станет частью общей программы.
Пересмотрели и внеурочные программы: посещать такие уроки необходимо, но знания по ним не оцениваются. Например, пятиклассники приступят к изучению обязательного курса «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Он рассчитан на 17 часов в год и преподносится «через призму биографий выдающихся личностей» (например, Юрия Гагарина и Ильи Муромца). Во второй четверти 2026/27 учебного года в школах появится еще один обязательный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» (прослушают 5-9 классы), а занятия по профориентации «Россия – мои горизонты» (6–11 классы) прирастут региональными темами: не менее восьми занятий посвятят экономике и ведущим предприятиям конкретного субъекта России. Наибольшее внимание уделят аграрной отрасли.
Вместе с тем предметы «Родной язык» и «Родная литература» с 1 сентября можно перенести во внеурочную деятельность (например, сделать клубом или кружком).
Облегченный режим: меньше заданий и песни вместо звонков
Школы и профильные ведомства стремятся сделать обучение более комфортным и щадящим. Так, с 1 сентября первоклассников полностью освободили от выполнения домашних заданий (в прошлом это считали только рекомендацией). Ранее также обновили гигиенические санитарные правила (СанПиН), которые определяют, сколько времени должны тратить на домашние задания школьники постарше. Во втором и третьем классах нагрузки ограничили полутора часами, в четвертом и пятом – двумя, с шестого по восьмой классы – двумя с половиной, а с девятого по одиннадцатый – максимальными тремя с половиной.
Также чиновники предложили для начальной школы максимально щадящий график – от 2966 до 3305 академчасов. Так, в сентябре и октябре 2026-го в расписании первоклассников могут стоять не более трех уроков по 35 минут (с обязательным снижением нагрузки в среду или четверг), и только к январю 2027-го продолжительность уроков может возрасти до 40 минут.
Но комфорт пытаются создать не только корректировкой расписания. С 1 сентября в школах России вместо звонков зазвучат популярные мелодии авторов из СССР и современной России (например, «Дважды два – четыре» в версии Большого детского хора им. Попова и «Песня Первых» в исполнении Дениса Майданова), а в столовых в рацион планируют включить морепродукты: в меню могут появиться запеченная рыба, а также супы и рагу с ламинарией (водорослями).
Новые учебники и задачники
В 2026/27 учебном году 8 и 9 классы окончательно перейдут на новые единые государственные учебники по истории, а в старшие классы (10–11 классы) начнут поступать единые версии по ключевым предметам: русскому языку, литературе, физике, химии и биологии и др.
Как ожидается, в программе по точным наукам сложные теоретические выкладки заменят на прикладные задачи и эксперименты. Процесс подготовки и внедрения пособий пройдет поэтапно и растянется на весь 2026/27 и частично 2028/29 гг. Школы обязаны использовать только разрешенные издания из федерального перечня учебников Минпросвещения.