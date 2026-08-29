Что изменится в школах с 1 сентября

Масштабный эксперимент запустили после заседания СПЧ в декабре 2024 г. «Честно говоря, я даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение… Но если [это] будет возвращен[о] , то нужно, чтобы она на что-то влияла... Она должна быть равноценной с другими оценками», – сказал российский лидер на той встрече с правозащитниками. В 2025 г. пилот начали семь регионов, в том числе Чечня, Мордовия и Тульская область (в общей сложности в нем задействовали 89 школ).