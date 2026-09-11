ФСИН начнет готовить будущих сотрудников в колледжах

Базовая зарплата в УИС

Размер зарплат сотрудников УИС складывается в том числе из окладов по должности и специальному званию. Их базовые размеры установлены постановлением правительства от 13 ноября 2019 г. Например, должностной оклад сотрудника учреждения, исполняющего наказания, или СИЗО, подведомственного территориальному органу ФСИН, составляет от 16 271 руб. для оперуполномоченного, инженера, инспектора или юрисконсульта до 29 288 руб. для начальника учреждения первой категории. К этой сумме прибавляется оклад по специальному званию. Например, для лейтенанта внутренней службы он составляет 10 848 руб., капитана – 11 932 руб., майора – 12 475 руб., полковника – 14 102 руб. Указанные в постановлении оклады впоследствии индексировались: с 1 октября 2025 г. их размеры были увеличены в почти 1,08 раза. Указанные суммы не являются итоговым размером денежного довольствия: должностные оклады служат основой для начисления ежемесячных и иных дополнительных выплат.