ФСИН начнет готовить будущих сотрудников в колледжах

ФСИН начнет готовить будущих сотрудников в колледжахБез повышения привлекательности службы это не решит кадровую проблему, считают эксперты
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начнет готовить кадры по программам среднего профессионального образования (СПО) для работы в уголовно-исполнительной системе (УИС). Подготовку планируется организовать в подведомственных образовательных организациях. Это следует из проекта приказа ФСИН, опубликованного на портале нормативных правовых актов. Сейчас действующий порядок ведомства регулирует подготовку по программам высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры. В связи с этим ведомство намерено изменить действующий порядок организации образовательной деятельности.
В систему подведомственных образовательных организаций высшего образования входят Санкт-Петербургский университет ФСИН, Академия ФСИН России в Рязани и ее псковский филиал, Владимирский юридический институт, Самарский юридический институт, Вологодский институт права и экономики, Воронежский институт, Кузбасский институт и Пермский институт. Кроме того, в систему входят организации дополнительного профессионального образования.
Проект предусматривает единый принцип организации практики для курсантов: независимо от уровня образовательной программы она проводится в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, с которыми у образовательной организации будет заключен договор о практической подготовке обучающихся, говорится в тексте проекта. Преддипломная практика курсантов будет проходить в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, с которыми у обучающегося будет заключен контракт о службе.
Базовая зарплата в УИС
В мае 2026 г. директор ФСИН Аркадий Гостев сообщил об увеличении некомплекта личного состава. По его словам, если в 2024 г. нехватка составляла порядка 23% сотрудников, или почти 54 000 человек, то в прошлом году она достигла 30,5%. В июне он заявил, что ведомству в 2026 г. удалось добиться дополнительного финансирования на 3,6 млрд руб. для увеличения надбавок к зарплате.
Колледжи могут дать базовые профессиональные навыки: основы уголовно-исполнительного права, тактику несения службы, работу с техническими средствами надзора, основы психологии общения с осужденным, говорит адвокат АБ «Право групп» Юлия Лебедко. Наиболее востребованы сегодня младшие инспекторы дежурных служб, сотрудники отделов охраны и конвоирования, операторы видеонаблюдения, кинологи. Но ключевые компетенции – стрессоустойчивость, правовая грамотность, умение действовать в конфликтных ситуациях – формируются лишь в реальной практике. Ни один колледж не научит тому, что происходит в стенах исправительного учреждения, считает она.
Что касается возрастного порога, снижать его не требуется. Закон устанавливает минимальный возраст для службы в УИС 18 лет, но для курсантов ведомственных образовательных организаций предусмотрено исключение: зачисление допускается с 16 лет, пояснила Лебедко. Выпускник колледжа к моменту окончания учебы, как правило, уже достигнет совершеннолетия. Более того, законодательство движется в противоположном направлении – с 2026 г. исключен предельный возраст для поступления на службу, теперь ограничения касаются лишь пределов пребывания на службе.
Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева считает, что подготовка кадров через СПО позволит быстрее закрывать вакансии младшего и среднего звена. Это позволит ФСИН формировать кадры «под себя» через раннюю практику. Но с учетом низких зарплат, условий труда, стресса и отношения к профессии в обществе сотрудники будут увольняться, считает она. Для долгосрочной стабилизации кадровой ситуации получению СПО должно сопутствовать повышение привлекательности службы, добавила Меркачева.
Дефицит кадров ФСИН сказывается на праве человека на защиту, говорит председатель самарского филиала юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова. Бесконечные очереди адвокатов в следственные изоляторы не позволяют полноценно готовиться к участию в следственных действиях и судебных заседаниях. Помимо этого невозможность зайти на режимную территорию ограничивает и возможности контроля за действиями сотрудников. Все эти проблемы связаны в том числе с недостатком сотрудников, которые могут встретить адвоката, досмотреть и провести по территории, добавила она.
«Ведомости» направили запрос во ФСИН, чтобы узнать, по каким программам планируется готовить специалистов СПО.