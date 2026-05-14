Глава ФСИН Гостев объяснил рекордное сокращение числа заключенных

4 марта зампредседателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов говорил, что число заключенных в СИЗО и колониях России упало до исторического минимума. Тогда он называл число в 219 000 человек в колониях и 89 000 – в СИЗО. По его словам, снижение стало возможным благодаря курсу на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики.