Главная / Общество /

Глава ФСИН Гостев объяснил рекордное сокращение числа заключенных

Ведомости

Снижение заключенных в России связано в том числе с гуманизацией наказаний российскими судами. Об этом заявил директор Федеральной службы исполнения наказания Аркадий Гостев, передает «Интерфакс».

Обвиняемых все чаще приговаривают к принудительным работам, ограничению свободы и другим мерам, не связанным с отрыванием срока в исправительных колониях.

По данным главы ФСИН, количество заключенных в России сократилось с 2021 г. с 465 000 до 282 000 человек. На 2026 г. в следственных изоляторах (СИЗО) содержатся 85 000 подозреваемых и обвиняемых.

Гостев положительно оценил результаты применения наказания в виде принудительных работ. По его словам, уровень повторной или рецидивной преступности среди лиц, которые отбывают подобные наказания, в три-четыре раза ниже, чем среди других видов наказаний, связанных с лишением свободы.

4 марта зампредседателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов говорил, что число заключенных в СИЗО и колониях России упало до исторического минимума. Тогда он называл число в 219 000 человек в колониях и 89 000 – в СИЗО. По его словам, снижение стало возможным благодаря курсу на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики.

