Регламенты для нейросетей утвердили только 14% научных организаций и вузов

Регламенты для нейросетей утвердили только 14% научных организаций и вузовЕго использование развивается значительно быстрее формального регулирования, говорят эксперты
Регламенты, положения, концепции, которые определяют политику в отношении искусственного интеллекта (ИИ), пока утвердили только 14% научных организаций и вузов в РФ. Еще в 72% организаций такие документы отсутствуют, оставшиеся 14% воздержались от ответа.
Об этом говорится в результатах исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Опрос проводился в мае – июне 2026 г., в нем приняли участие руководители государственных вузов и НИИ, а также их заместители, ответственные за научную деятельность. Объем выборки – 424 организации, из них 250 – вузы, 174 – НИИ.
Две трети опрошенных организаций (65%) уже реализуют практические меры поддержки применения ИИ в научных работах, говорится в исследовании. В вузах такие меры внедряются активнее, чем в НИИ (76% против 49%). Разрыв в 27 п. п. может быть связан с наличием у вузов собственной образовательной инфраструктуры, облегчающей развертывание обучающих форматов – наиболее распространенного вида поддержки, отмечено там же.
Применение ИИ в науке
Среди опрошенных организаций наиболее распространенной мерой поддержки применения ИИ стали разовые семинары, встречи и мастер-классы для сотрудников – их проводят 48% вузов и НИИ. Еще по 23% организаций реализуют долгосрочные программы дополнительного профессионального образования и повышения квалификации и разрабатывают собственные ИИ-модели для научных исследований. Значительно реже организации оказывают финансовую поддержку исследователям. Внутренние гранты на исследования с использованием ИИ предоставляют 10% организаций, финансовую поддержку междисциплинарных команд – 6%.
Многие организации заняли выжидательную позицию в части формирования правил и регламентов использования ИИ, говорит руководитель Института искусственного интеллекта ИТМО Александр Бухановский. Для создания качественной нормативной базы необходимо накопить опыт использования ИИ – как положительный, так и отрицательный. Этого опыта сейчас немного и он крайне разрозненный, поскольку сотрудники и студенты часто используют модели ИИ на свой страх и риск – политики централизованного предоставления доступа к конкретным моделям ИИ, как правило, в организациях еще не существует, добавил он.
Директор Института ИИ МФТИ Азамат Жилоков объясняет разрыв между положительным отношением руководителей и наличием формальных правил тем, что практическое освоение технологии происходит быстрее организационных изменений. Сотрудник может начать пользоваться полезным инструментом сразу, а учреждению необходимо согласовать требования для разных подразделений и научных задач. При этом ИИ – очень широкое понятие: помощь в редактировании текста и применение модели для получения научного результата требуют разной глубины проверки, говорит он. Создание содержательных правил занимает время. Но и отсутствие отдельного документа об ИИ не означает, что в организации отсутствуют требования к достоверности исследований, работе с данными и ответственности авторов. По словам Жилокова, общие правила нужны, чтобы сотрудники понимали, какие инструменты подходят для конкретных задач, какие данные можно в них загружать и как проверять результат. Без такого понимания возрастает вероятность попадания в научную работу вымышленных ссылок, ошибок в коде или некорректных выводов, добавил он.
Разрыв в 27 п. п. между НИИ и вузами нельзя объяснить только наличием образовательной инфраструктуры, говорит первый проректор МГТУ им. Баумана Павел Дроговоз. По его словам, она предопределяет только часть разрыва. Главную роль, как считает он, сыграли студенты: они стали массово пользоваться ИИ значительно раньше многих преподавателей и университетам пришлось реагировать на это – сначала правилами для курсовых и дипломов, затем обучением сотрудников. Бауманский университет с этого года участвует в пилотном проекте новой модели высшего образования, где будет апробирован обязательный модуль по ИИ, говорит Дроговоз.
Готовить к нему преподавателей нам придется в любом случае, а это те же люди, которые ведут исследования. У НИИ такого явного стимула нет и деньги на обучение приходится искать в том же бюджете, из которого финансируется наука, добавил он.
В 2025 г. более 10 российских вузов ввели ИИ-регламенты, отметил замдиректора центра «Цифровая школа госуправления» ВШГУ РАНХиГС Петр Отоцкий. Речь идет не о запретах – регламенты определяют разрешенные области применения ИИ, рекомендуют преподавателям способы обучения, которые нивелируют соблазн ИИ-списывания. Главное – что они выводят ИИ из серой зоны, декриминализируют технологию и опираются на самостоятельность студентов и их желание учиться, получать обратную связь от преподавателей, добавил он.