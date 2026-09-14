Регламенты для нейросетей утвердили только 14% научных организаций и вузов

Директор Института ИИ МФТИ Азамат Жилоков объясняет разрыв между положительным отношением руководителей и наличием формальных правил тем, что практическое освоение технологии происходит быстрее организационных изменений. Сотрудник может начать пользоваться полезным инструментом сразу, а учреждению необходимо согласовать требования для разных подразделений и научных задач. При этом ИИ – очень широкое понятие: помощь в редактировании текста и применение модели для получения научного результата требуют разной глубины проверки, говорит он. Создание содержательных правил занимает время. Но и отсутствие отдельного документа об ИИ не означает, что в организации отсутствуют требования к достоверности исследований, работе с данными и ответственности авторов. По словам Жилокова, общие правила нужны, чтобы сотрудники понимали, какие инструменты подходят для конкретных задач, какие данные можно в них загружать и как проверять результат. Без такого понимания возрастает вероятность попадания в научную работу вымышленных ссылок, ошибок в коде или некорректных выводов, добавил он.