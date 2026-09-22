Что известно о крупном пожаре в ТЦ Стерлитамака

Пожар в четырехэтажном комплексе начался примерно в 11:26 мск. Предварительно, загорелись помещения на втором этаже. По данным регуправления МЧС, пострадали девять человек: четверо из них погибли, еще столько же были госпитализированы. Одна женщина обратилась за помощью самостоятельно. «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы сообщило, что трое из четырех погибших при пожаре были сестрами.