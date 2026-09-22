Что известно о крупном пожаре в ТЦ Стерлитамака

Что известно о крупном пожаре в ТЦ СтерлитамакаПогибли четыре человека, еще пять пострадали
Утром торгово-сервисный центр «Солнечный» на улице Коммунистическая в Стерлитамаке в Башкирии загорелся. Были эвакуированы 17 человек, включая ребенка. По данным МЧС России, четверо из них погибли. «Ведомости» собрали все, что известно о ситуации к этому часу.
Пожар в четырехэтажном комплексе начался примерно в 11:26 мск. Предварительно, загорелись помещения на втором этаже. По данным регуправления МЧС, пострадали девять человек: четверо из них погибли, еще столько же были госпитализированы. Одна женщина обратилась за помощью самостоятельно. «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы сообщило, что трое из четырех погибших при пожаре были сестрами.
В 14:17 мск управление МЧС России по республике сообщило о ликвидации открытого горения на площади 2100 кв. м. К тушению огня и аварийно-спасательным работам привлекались 47 человек и 16 единиц техники.
По данным «РИА Новости», причиной пожара в торговом комплексе «Солнечный» могло стать короткое замыкание. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что погибшие при пожаре оказались отрезаны от выходов огнем и дымом.
Следственные органы Следственного комитета (СК) России по Башкирии возбудили по факту пожара уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте находятся следователи и криминалисты СК, сотрудники МВД, МЧС и других экстренных служб. После осмотра места происшествия будет назначен комплекс судебных экспертиз для установления причины возгорания и смерти людей. Действиям лиц, ответственным за обеспечение требований пожарной безопасности на объекте, будет дана правовая оценка.
Прокуратура республики организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности и оценит действия уполномоченных контрольно-надзорных органов. Будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов прибыл на место пожара. Он пообещал, что родственники погибших получат всю необходимую помощь. По его словам, в ближайшее время планируется провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, где будут приняты соответствующие решения. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил всем ответственным в ближайшее время проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедии.