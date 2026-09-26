Война с краской: как в мире борются с граффити

Война с краской: как в мире борются с граффитиТелесные наказания, специальные покрытия, «легальные стены» и другие меры
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил полностью запретить граффити в стране. По его словам, такое творчество является вандализмом и злостным хулиганством, которое уродует муниципальные территории. Позже премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД разработать поправки в законодательство, вводящие административную ответственность за рисунки в общественных местах. Какими еще мерами в мире противостоят граффити – в справке «Ведомостей».
Палкой
В Сингапуре за граффити предусмотрено телесное наказание – удары палкой от трех до восьми раз. По закону о вандализме 1966 г., порка является обязательной при первом же правонарушении, если для порчи имущества использовались трудноудаляемые вещества – краска или гудрон. Исключение составляют случаи, когда ущерб нанесен легкосмываемыми материалами, например, мелом. Женщины, а также мужчины старше 50 лет телесному не наказанию не подлежат. Помимо порки предусмотрен штраф до 2000 сингапурских долларов или тюремное заключение сроком до трех лет.
Штрафом и лишением свободы
В Великобритании за мелкие граффити предусмотрен фиксированный штраф в размере до 500 фунтов стерлингов (около 56 000 руб.), который выписывается на месте сотрудниками полиции или представителями местных властей.
Если ущерб от граффити составляет менее 5000 фунтов стерлингов, то дело рассматривается в магистратском суде, где нарушителю может грозить штраф максимальный штраф 2500 фунтов стерлингов или тюремное заключение сроком до трех месяцев. Если граффити содержит элементы расистского или оскорбительного характера, за них предусмотрены более высокие взыскания – до 5000 фунтов стерлингов или тюремное заключение сроком до шести месяцев.
Самое серьезное наказание грозит за порчу исторических памятников, а также когда ущерб превышает 5000 фунтов стерлингов. Тогда дело передается в Королевский суд, который вправе назначить тюремное заключение сроком до 10 лет, штраф или оба вида наказания одновременно.
Датчиками
В Сиднее (Австралия) с 2015 г. работает система «Мышеловка»: в вагонах поездов скрытно устанавливаются химические датчики, которые реагируют на испарения от нанесения краски. Они способны определить, как именно наносится рисунок – баллончиком или маркером, после чего передают сигнал в транспортную полицию. Получив оповещение, сотрудники правоохранительных органов фиксируют происходящее на видео, определяют место и задерживают вандалов.
Психологией
В Нью-Йорке (США) с 1984 г. практикуют «блиц-очистку». Мобильные группы непрерывно инспектируют станции метро и сразу смывают любые рисунки и надписи на вагонах. Этот метод эффективен благодаря человеческой психологии: вандалы хотят, чтобы их работу увидело как можно больше людей. Когда городские службы уничтожают рисунок в течение нескольких часов, «художники» теряют мотивацию, а риск получить штраф перестает себя оправдывать. Кроме того, тратить деньги на работу, которую никто не увидит, становится просто бессмысленным.
Лаком
Еще один эффективный метод сводится к тому, что поверхность заранее покрывают полимерным или кремнийорганическим (силиконовым) лаком, который создает защитную пленку. Она не дает краске, чернилам и грязи впитаться в материал: пигмент остается на слое, который легко удалить.
Больше всего такие покрытия востребованы в Европе, на которую приходится 38,2% закупок. Особенно активно их используют в Германии, нанося на вокзалы, поезда, мосты и памятники архитектуры. В Великобритании, Франции, Италии и Испании покрытия защищают старинную кирпичную и каменную кладку.
«Легальными стенами»
В Праге (Чехия) в 2019 г. два немецких туриста разрисовали конструкцию Карлова моста, после чего правительство решило выделить специальные поверхности для легального нанесения граффити и занятий стрит-артом. На них установили информационные таблички, а в интернете разместили карту площадок для уличного творчества.