Война с краской: как в мире борются с граффити

В Сингапуре за граффити предусмотрено телесное наказание – удары палкой от трех до восьми раз. По закону о вандализме 1966 г., порка является обязательной при первом же правонарушении, если для порчи имущества использовались трудноудаляемые вещества – краска или гудрон. Исключение составляют случаи, когда ущерб нанесен легкосмываемыми материалами, например, мелом. Женщины, а также мужчины старше 50 лет телесному не наказанию не подлежат. Помимо порки предусмотрен штраф до 2000 сингапурских долларов или тюремное заключение сроком до трех лет.