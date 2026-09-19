Токаев предложил законодательно запретить граффити в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил полностью запретить граффити в стране. Об этом он сообщил во время участия в экологической акции «Таза аза стан» («Чистый Казахстан»), его слова передаются на сайте казахстанского лидера.
Токаев поручил акиму (мэру) Астаны принять жесткие меры в отношении людей, рисующих граффити. По его словам, в городах республики такое нельзя допускать, поэтому он решил ввести запрет на такое творчество, приравняв его к вандализму и хулиганству.
26 августа Токаев сообщил, что в Кахастане планируют запретить регистрацию в социальных сетях детям младше 16 лет. По его словам, правительство уже разработало соответствующий законопроект и в июне внесло его в парламент. Токаев заявил, что предложит депутатам рассмотреть инициативу на открытии первой сессии курултая.
23 августа президент Казахстана предложил гражданам страны соблюдать этикет. Он отметил, что «инициировал новый код поведения».