Токаев предложил законодательно запретить граффити в Казахстане

26 августа Токаев сообщил, что в Кахастане планируют запретить регистрацию в социальных сетях детям младше 16 лет. По его словам, правительство уже разработало соответствующий законопроект и в июне внесло его в парламент. Токаев заявил, что предложит депутатам рассмотреть инициативу на открытии первой сессии курултая.