Рок на обломках СССР: как в Тушино выступили Metallica и AC/DC

«Меня в те дни очень удивлял сам факт приезда Metallica и AC/DC. До их выхода на сцену мы не верили, что это возможно. Я на 90% был уверен, что этого так и не произойдет. А еще поражало количество все прибывавших людей. На плечах друзей мы поднимались и смотрели назад от сцены – границ видно не было уже с полудня» (из интервью продюсера Виталия Тарасова «Афиша Daily», 8 июля 2019 г.).