Нобелевскую премию по медицине вручат за световой метод управления нейронами

По словам Цишнатти, вживлять оптоволокно в череп сегодня решаются только в экспериментах на животных. В опытах с мышами ученые выяснили, что, воздействуя на некоторые связи между отделами миндалевидного тела, можно усиливать или ослаблять тревожное поведение, отметил Кузьмин. А у мышей с моделями ранней болезни Альцгеймера и Паркинсона с помощью оптогенетики удалось вернуть ранее не доступную память и уменьшить двигательные нарушения соответственно.