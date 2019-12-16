Как в этом году изменились «Лидеры корпоративной благотворительности»
В течение 12 лет существования проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» мы наблюдали, как корпоративная социальная ответственность становилась частью бизнес-стратегии все большего количества компаний. За эти годы у многих организаций появилась система мониторинга и оценки результатов и эффекта проектов корпоративной благотворительности.
Однако среди компаний, постоянных участниц конкурса, немало тех, кто считает, что их социальная деятельность уже не ограничивается простым термином «благотворительность». Об этом можно судить по тем задачам, которые они перед собой ставят, и выполненным проектам, по содержанию их политики КСО и стратегии. Термин «устойчивое развитие» понятнее и ближе бизнесу, не важно, идет ли речь о промышленном или финансовом секторе, о технологической компании или производителе потребительских товаров. Бизнес привык оперировать понятными, достижимыми и, что важно, измеримыми целями.
Поэтому проект «Лидеры корпоративной благотворительности», который анализирует, что и как делает бизнес в интересах общества, следует очевидному тренду. В этом году мы стали оценивать благотворительные и социальные проекты с точки зрения концепции устойчивого развития.
Многие компании связывают свои социальные проекты с конкретными целями устойчивого развития, разработанными ООН. Образование и здравоохранение, развитие местных сообществ и экология, помощь людям в трудной жизненной ситуации и доступная среда – все темы, традиционно поддерживаемые участниками рэнкинга, находят отражение в целях устойчивого развития.
Компании накопили немалый опыт мониторинга и оценки проектов КСО, успели преодолеть трудности на различных этапах выполнения проектов, научились представлять результаты не только в России, но и на международном уровне.
Цели устойчивого развития сформулированы так, что для их достижения необходимо партнерство бизнеса и государства. Не случайно 17-я цель так и звучит – партнерство в интересах устойчивого развития. И представители бизнеса хотят знать приоритеты государства в отношении целей устойчивого развития, возможности для взаимодействия, а также инструментарий, который будет использован для мониторинга результатов достижения целей устойчивого развития в России. Государство, похоже, заинтересовалось темой. Например, сейчас готовится первый добровольный обзор достижения целей устойчивого развития в России, который будет представлен на политическом форуме по устойчивому развитию ООН в 2020 г.