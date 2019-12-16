Как в этом году изменились «Лидеры корпоративной благотворительности»

Однако среди компаний, постоянных участниц конкурса, немало тех, кто считает, что их социальная деятельность уже не ограничивается простым термином «благотворительность». Об этом можно судить по тем задачам, которые они перед собой ставят, и выполненным проектам, по содержанию их политики КСО и стратегии. Термин «устойчивое развитие» понятнее и ближе бизнесу, не важно, идет ли речь о промышленном или финансовом секторе, о технологической компании или производителе потребительских товаров. Бизнес привык оперировать понятными, достижимыми и, что важно, измеримыми целями.