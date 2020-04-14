Чем мы занимаемся сейчас? Медики сегодня – это, без преувеличения, национальные герои, работающие на пределе человеческих возможностей. Граница между ковидными и не ковидными врачами уже очень условная: сейчас все врачи стационаров работают в тяжелейшем режиме и в не ковидных стационарах в любой момент может появиться пациент с коронавирусом. Мы помогаем врачам найти временное жилье как можно ближе к месту работы. Сейчас заявки принимаются от медицинских учреждений, в которых лежат пациенты из группы риска по коронавирусу (пациенты с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, сердечники, патология беременности, новорожденные и др.). Всего за несколько дней через CoVersus забронировано около 400 бесплатных номеро-ночей, поиском отелей занимаются волонтеры, волонтеры-юристы помогают с оформлением документов, техническую помощь уже готовы оказать бесплатно профильные компании.