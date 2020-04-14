Почему важно, чтобы во время эпидемии врачи жили рядом с больницамиВолонтерам, которые помогают медикам, нужна поддержка властей и крупного бизнеса
Проект CoVersus #Идем против короны появился не случайно. Я была одним из первых антикоронавирусных волонтеров в «Коммунарке». Волонтеры из числа не медиков помогали в больнице до введения режима самоизоляции.
Чем мы занимаемся сейчас? Медики сегодня – это, без преувеличения, национальные герои, работающие на пределе человеческих возможностей. Граница между ковидными и не ковидными врачами уже очень условная: сейчас все врачи стационаров работают в тяжелейшем режиме и в не ковидных стационарах в любой момент может появиться пациент с коронавирусом. Мы помогаем врачам найти временное жилье как можно ближе к месту работы. Сейчас заявки принимаются от медицинских учреждений, в которых лежат пациенты из группы риска по коронавирусу (пациенты с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, сердечники, патология беременности, новорожденные и др.). Всего за несколько дней через CoVersus забронировано около 400 бесплатных номеро-ночей, поиском отелей занимаются волонтеры, волонтеры-юристы помогают с оформлением документов, техническую помощь уже готовы оказать бесплатно профильные компании.
Почему размещение в шаговой доступности от клиник – это важно? Младший медперсонал часто приезжает в клиники из областных городов, из Коломны, Подольска и др. По пути к месту работу медсестры и санитарки меняют несколько видов транспорта: электричку, метро, автобус или маршрутку. Многие рассказывают, что, несмотря на объявленную самоизоляцию, пассажиропоток из области практически не изменился. Врачи обычно добираются с меньшим количеством пересадок, но они также пользуются общественным транспортом. Фактически они продолжают контактировать с большим количеством людей, а значит, и высок риск заражения себя, родственников и пациентов. Для пациентов, проходящих лечение от онкологических заболеваний, заражение коронавирусом – это почти приговор.
Понимая риски, клиники, работающие с благотворительными фондами, стали расселять медперсонал в квартиры в пешей доступности. Такая практика есть у Центра им. Димы Рогачева совместно с «Подари жизнь», у Центра гематологии – совместно с благотворительным фондом «Гематология и интенсивная терапия». Но даже на младший медперсонал благотворительных квартир не хватает, а ставить дополнительные раскладушки и превращать в коммуналку – не выход. И вопрос не в комфорте, а в нарушении той самой изоляции.
Способ решения – размещение врачей в близлежащих гостиницах. С учетом возросшей нагрузки на медперсонал оптимальное время в пути от отеля до больницы – не более 15 минут пешком. В личных беседах медики делятся, что младший медицинский персонал готовится на переход с режима «сутки через трое» на «двое суток через четверо» и в 48-часовую смену важно иметь возможность поспать хотя бы 5–6 часов, не расходуя время на дорогу. Сейчас мы отрабатываем запросы от клиник в спальных районах и за МКАД и ищем не самое комфортное, а ближайшее размещение с расселением не более двух человек в номер с отдельным санузлом.
10 апреля правительство Москвы анонсировало помощь врачам через субсидирование затрат на размещение в отелях. Это очень правильная мера. Однако в список попали отели премиум-сегмента, расположенные в основном внутри Третьего кольца. CoVersus нанес на карту отели и больницы, которые уже лечат пациентов с COVID-19 и стоят в плане на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. На карте видно, что только четыре отеля находятся в пешей доступности от больницы. К тому же предлагаемые отели имеют большой номерной фонд и при полном заселении вряд ли смогут обеспечить изоляцию и социальную дистанцию. А значит, возрастает риск распространения вируса в одном отеле и при негативном сценарии на карантин будут вынуждены уйти все размещенные в отеле медики, что, по сути, парализует работу конкретных медучреждений.
Выходом может стать неполное заселение больших отелей, а также размещение медиков в объектах так называемого малого размещения. Это мини-отели категории «2–3 звезды» с номерным фондом в среднем около 30 номеров. Что касается соблюдения санэпиднорм, то эти гостиницы, как и отели с большим номерным фондом, работают по обновленным нормам Роспотребнадзора.
Если говорить об успешном международном опыте, то пример такого размещения –американская сеть отелей Red Roof. Это почти 100 бюджетных гостиниц с внешним уличным коридором и отдельным входом в каждый номер. Аналогичной сети в России нет. Однако совместно с Романом Сабиржановым, председателем правления МОО «Союз отельеров», мы посчитали, что в случае компенсации хотя бы себестоимости расходов на содержание уже завтра 100 отелей в Москве смогут разместить врачей. Это около 3000 номеров. Если пилот будет успешным, другие участники рынка присоединятся к инициативе. Такая мера будет иметь кумулятивный эффект: мини-отели, которые сейчас находятся на грани финансовой несостоятельности, переживут тяжелые экономические времена, сохранится более тысячи рабочих мест.
Совершенно очевидно, что затраты на поддержание деятельности мини-отелей значительно меньше, чем субсидирование премиум-гигантов, расположенных в историческом центре Москвы и вдалеке от места работы медиков. Проводя аналогию с мерами поддержки частных перевозок, для эффективного решения следует помогать такси, а не сервисам по аренде лимузинов.
Мы предлагаем департаменту торговли и услуг города Москвы, а также профильным департаментам в других регионах рассмотреть предложение по заселению медиков в мини-отели и разработать механизмы получения компенсации затрат отелям за размещение не только персонала ковидных больниц, но и врачей, работающих в стационарах с пациентами в группе риска по коронавирусу в период эпидемии.
А проживание в премиум-отелях в историческом центре Москвы можно предоставить медикам уже после эпидемии, чтобы они восстановили силы и насладились всеми 5-звездочными услугами и сервисами, чего они, безусловно, уже заслуживают.