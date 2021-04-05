«У этносов есть медицински регулируемые свойства»

— Есть такое популярное развлечение у московских интеллектуалов — проведение генетических тестов для выявления своей генеалогии, определения медицинских рисков или для выявления способностей у детей. На этом даже бизнес какой-то построен. Задача в том, чтобы связать наличие генетических особенностей с наличием тех или иных свойств. Точность таких предсказаний зависит от количества имеющихся данных. Поэтому очень важно иметь как можно большее количество геномов разных людей и ассоциированной с этими людьми медицинской информацией. Это позволит теперешним генетическим «гороскопам» статъ мощным инструментом, точно определять риски генетических заболеваний, подбирать наиболее эффективные терапии и т.д.