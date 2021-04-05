«У этносов есть медицински регулируемые свойства»Руководитель проекта создания Центра полногеномного секвенирования — о смысле развития генетики
В рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий в России создается Центр полногеномного секвенирования. Основная его задача — расшифровка и систематизация геномов сотен тысяч россиян, что позволит вывести на новый уровень борьбу с тяжелыми генетическими заболеваниями. Руководит созданием Центра Константин Северинов, один из крупнейших мировых ученых в области молекулярной биологии. «Ведомости» поговорили с ним о перспективах масштабирования национальных генетических исследований.
— В чем цель создания Центра, чего стоит ждать в результате реализации проекта?
— Этот проект реализуется в рамках технологического партнерства государства и НК «Роснефть» по программе развития генетических технологий. Партнерство это долгосрочное и комплексное. Оно касается и образования, и кадровой подготовки, и, конечно, собственно работ по широкомасштабному определению геномных последовательностей россиян на основе современных технологий и создания специализированных банков генетических данных. Вот цифры: в Англии сейчас количество определенных геномов приближается к 500 тыс., в ЕС собираются сделать 1 млн, огромные количества полных геномных последовательностей определены в Китае, в США. На фоне этого количество расшифрованных геномов в России исчезающе мало.
— А зачем их много?
— Есть такое популярное развлечение у московских интеллектуалов — проведение генетических тестов для выявления своей генеалогии, определения медицинских рисков или для выявления способностей у детей. На этом даже бизнес какой-то построен. Задача в том, чтобы связать наличие генетических особенностей с наличием тех или иных свойств. Точность таких предсказаний зависит от количества имеющихся данных. Поэтому очень важно иметь как можно большее количество геномов разных людей и ассоциированной с этими людьми медицинской информацией. Это позволит теперешним генетическим «гороскопам» статъ мощным инструментом, точно определять риски генетических заболеваний, подбирать наиболее эффективные терапии и т.д.
— Почему источники данных обязательно территориально обусловлены? Люди вроде везде одинаковы в основе.