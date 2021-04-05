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«У этносов есть медицински регулируемые свойства»

Руководитель проекта создания Центра полногеномного секвенирования — о смысле развития генетики
Андрей Шмаров Иван Чеберко
Личный архив

В рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий в России создается Центр полногеномного секвенирования. Основная его задача — расшифровка и систематизация геномов сотен тысяч россиян, что позволит вывести на новый уровень борьбу с тяжелыми генетическими заболеваниями. Руководит созданием Центра Константин Северинов, один из крупнейших мировых ученых в области молекулярной биологии. «Ведомости» поговорили с ним о перспективах масштабирования национальных генетических исследований.

— В чем цель создания Центра, чего стоит ждать в результате реализации проекта?

— Этот проект реализуется в рамках технологического партнерства государства и НК «Роснефть» по программе развития генетических технологий. Партнерство это долгосрочное и комплексное. Оно касается и образования, и кадровой подготовки, и, конечно, собственно работ по широкомасштабному определению геномных последовательностей россиян на основе современных технологий и создания специализированных банков генетических данных. Вот цифры: в Англии сейчас количество определенных геномов приближается к 500 тыс., в ЕС собираются сделать 1 млн, огромные количества полных геномных последовательностей определены в Китае, в США. На фоне этого количество расшифрованных геномов в России исчезающе мало.

— А зачем их много?

— Есть такое популярное развлечение у московских интеллектуалов — проведение генетических тестов для выявления своей генеалогии, определения медицинских рисков или для выявления способностей у детей. На этом даже бизнес какой-то построен. Задача в том, чтобы связать наличие генетических особенностей с наличием тех или иных свойств. Точность таких предсказаний зависит от количества имеющихся данных. Поэтому очень важно иметь как можно большее количество геномов разных людей и ассоциированной с этими людьми медицинской информацией. Это позволит теперешним генетическим «гороскопам» статъ мощным инструментом, точно определять риски генетических заболеваний, подбирать наиболее эффективные терапии и т.д.

— Почему источники данных обязательно территориально обусловлены? Люди вроде везде одинаковы в основе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных