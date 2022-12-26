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«Данные о количестве заболевших настораживают»

Директор НИИ гриппа о «тридемии» и особенностях с заболеваемостью гриппом в 2022–2023 годах
Егор Губернаторов
Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов / Светлана Холявчук / PhotoXPress

В середине декабря Владимир Путин обратил внимание на возросшую заболеваемость гриппом в России, подчеркнув, что сделал прививку. В Петербурге и Москве региональные управления Роспотребнадзора порекомендовали жителям носить маски, а во многих регионах России школы перевели детей на дистанционное обучение. С 12 по 18 декабря заболеваемость гриппом среди россиян выросла почти на 16%, несмотря на то что число привитых (76 млн человек) в стране составляет 52,2% от общего числа граждан, сообщал ранее Роспотребнадзор. Директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов рассказал «Ведомостям» о ситуации с распространением гриппа в России, почему штамм A(H1N1) уже не «свиной», но относиться к нему по-прежнему надо серьезно. Также он поделился мнением об эффективности школьных карантинов, масочного режима, о ситуации с лекарствами и вакцинами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных