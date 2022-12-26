«Данные о количестве заболевших настораживают»

В середине декабря Владимир Путин обратил внимание на возросшую заболеваемость гриппом в России, подчеркнув, что сделал прививку. В Петербурге и Москве региональные управления Роспотребнадзора порекомендовали жителям носить маски, а во многих регионах России школы перевели детей на дистанционное обучение. С 12 по 18 декабря заболеваемость гриппом среди россиян выросла почти на 16%, несмотря на то что число привитых (76 млн человек) в стране составляет 52,2% от общего числа граждан, сообщал ранее Роспотребнадзор. Директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов рассказал «Ведомостям» о ситуации с распространением гриппа в России, почему штамм A(H1N1) уже не «свиной», но относиться к нему по-прежнему надо серьезно. Также он поделился мнением об эффективности школьных карантинов, масочного режима, о ситуации с лекарствами и вакцинами.