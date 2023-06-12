«Гуманитариям нужна одна математика, технарям – немного другая»

– Экзамен совершенствуется в соответствии с ключевым документом, в соответствии с которым он разрабатывается, – это государственный стандарт. Поэтому два года назад у нас было очередное изменение, связанное с принятием нового стандарта. При этом мы должны понимать, что на содержание стандарта оказывают влияние и запросы вузов. В связи с тем что вообще меняется инженерное образование, IT-образование, у нас два года назад в экзамене увеличилось количество задач, связанных с вероятностью и статистикой, потому что все больше и больше специальностей этого требуют. В школе соответствующие изменения также произошли. У нас по новому ФГОСу «Вероятность и статистика» выделены в отдельный час в 7–11-х классах. Когда вы учились, наверное, у вас такого отдельного предмета не было. Сейчас это уже отдельный раздел в математике, который идет наравне с алгеброй, геометрией. Это изменение произошло после нескольких лет обсуждений, все это происходит постепенно. Сначала дети это стали лучше осваивать, а теперь добавилась еще одна задача на эту тему. Кроме того, усилена функциональная линия, работа с функциями. Это связано тоже с инженерными областями, а также увеличилось количество баллов по стереометрии. У нас все документы публикуются за год, а после сентября никаких изменений в ЕГЭ нет. Ребенок идет в 11-й класс, он знает, какой ЕГЭ будет сдавать. Изменения были небольшими – три задачи убрали, две добавили, это было известно за два года. Ребята, которые пошли в 10-й класс, и учителя, которые взяли 10-й класс, уже знали, что через два года в ЕГЭ будут вот такие акценты. Поэтому это очень плавно и очень прозрачно, очень открыто и публично.