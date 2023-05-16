В Москве запускают программу психологической подготовки школьников перед ЕГЭ

Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия») считает, что основная ответственность за состояние ребенка лежит на родителях, поэтому нужно помочь им справиться с волнением. По ее словам, беседы с участием психологов надо в обязательном порядке распространить и на них. «Главное – это реальное совершенствование экзаменов, а именно вопросов и заданий, чтобы убрать зависимость результатов экзаменов от репетиторов. Вопросы должны точно соответствовать учебному материалу, пройденному на школьных уроках, тогда и стрессовых ситуаций будет значительно меньше», – добавила она, говоря о том, как сделать период сдачи экзаменов менее стрессовым для выпускников.