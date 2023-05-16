В Москве запускают программу психологической подготовки школьников перед ЕГЭ

В Москве запускают программу психологической подготовки школьников перед ЕГЭШкольники прослушают лекции психологов с участием популярных блогеров и артистов
Московские власти совместно с обществом «Знание» запускают программу психологической подготовки выпускников перед сдачей ЕГЭ, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «[Программа] направлена на то, чтобы помочь им правильно настроиться на сложный жизненный период, снять тревоги, стресс и постараться сдать экзамены без лишних волнений», – отметила Ракова (цитата по ТАСС). Всего в этом году ЕГЭ будут сдавать 68 000 московских школьников.
По ее словам, «Знание» будет отвечать за ключевой элемент этой программы – цикл лекций известных психологов. На лекции также обещают пригласить популярных у подростков блогеров и артистов. Ракова добавила, что подавляющее большинство столичных школ перестроили обучение для 11-классников, чтобы снизить учебную нагрузку. «До февраля дети закончили основные предметы и начали посещать специальные практикумы только по тем предметам, которые нужны им для сдачи ЕГЭ», – заключила вице-мэр.
Проблемы в регионах
13 марта региональный портал NGS.ru написал, что в Новосибирске 18-летний школьник покончил с собой. Источник портала сообщил, что школьник готовился к сдаче ЕГЭ. «Учителя неоднократно говорили детям, что от ЕГЭ зависит вся их судьба и вся дальнейшая жизнь», – рассказал собеседник. По факту суицида юноши проводится доследственная проверка. Аналогичные случаи освещались как минимум раз в год за последние пять лет в публичном поле.
Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия») считает, что основная ответственность за состояние ребенка лежит на родителях, поэтому нужно помочь им справиться с волнением. По ее словам, беседы с участием психологов надо в обязательном порядке распространить и на них. «Главное – это реальное совершенствование экзаменов, а именно вопросов и заданий, чтобы убрать зависимость результатов экзаменов от репетиторов. Вопросы должны точно соответствовать учебному материалу, пройденному на школьных уроках, тогда и стрессовых ситуаций будет значительно меньше», – добавила она, говоря о том, как сделать период сдачи экзаменов менее стрессовым для выпускников.
ЕГЭ, основной госэкзамен (ОГЭ), всероссийская проверочная работа (для 4-го класса) – большой стресс для учеников, согласилась зампредседателя комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Депутат также указала на то, что ее фракция выступает за отмену ЕГЭ. «Пока этого не свершилось, давайте думать, чем сейчас можем помочь детям», – отметила она.
Психотерапевт Марина Волкова считает, что родители должны обеспечить подростку спокойную и доброжелательную атмосферу дома. «Не накручивать самих себя, выдохнуть, настроиться на то, что вы примете результаты любыми – такими, какие они будут. Это поможет подростку стабилизироваться, даст ощущение, что у него есть надежный тыл», – пояснила она. По словам специалиста, подросток и сам понимает, что ему предстоит ответственное испытание, не стоит каждый день напоминать ему о том, какая важная задача перед ним стоит.
Увеличение учебных часов, многочасовые занятия, которые часто кажутся взрослым очень важными в последние месяцы перед экзаменами, – частая причина эмоционального выгорания, которое может случиться в самый неподходящий момент, считает семейный психолог, специалист психологической платформы Alter Елена Кандыбина. Она посоветовала родителям заранее подумать о балансе отдыха и учебы. Это могут быть и поездки на несколько дней, и занятия спортом несколько раз в неделю, и прогулки с друзьями.