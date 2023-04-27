Приемная кампания в вузы в этом году пройдет по старым правилам

Приемная кампания в вузы в этом году пройдет по старым правиламАнонсированные изменения с возвращением специалитета вступят в силу только в 2024 году
Изменения в приемной кампании в вузы в этом году не будут кардинальными, об этом журналистам рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков. В этом же году приемная кампания пройдет по «хорошо знакомым правилам», так как правила приема были приняты еще в октябре 2022 г., а все анонсированные ранее изменения последуют в 2024 г. Не будет ни изменений по ЕГЭ, ни по числу программ, на которые можно поступить. Привычными останутся и способы подачи документов в приемные комиссии, в том числе два «дедовских», как выразился Фальков. Речь идет о подаче заявлений лично или по почте. «И еще один способ – это суперсервис “Поступление в вуз онлайн”. В этом году к суперсервису подключено 1015 вузов, это не только вузы-подведы, но и частные. По итогам прошлой кампании таким способом было подано 3,6 млн заявлений: это 50% от общего количества заявлений», – рассказал глава Минобрнауки.
На 2023/2024 гг. Минобрнауки выделило 39 приоритетных групп специальностей, по которым были увеличены контрольные цифры приема, из которых 23 входят в область «Инженерное дело, технологии и технические науки». По этим группам почти на 1000 увеличилось число бюджетных мест, в 2023 г. оно составит 246 204 – сокращение произошло по бакалавриату, а увеличение по специалитету и магистратуре. Общее количество бюджетных мест с учетом их распределения на присоединенные регионы – ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области – составило 626 278, из них 36 194 приходятся непосредственно на новые регионы.
В самой методике распределения мест Минобрнауки вновь делало акцент на регионы, рассказал министр, но слышало оно и столичные вузы, поэтому чиновники постарались сохранить баланс. Вузом-лидером по числу контрольных цифр приема стал Уральский федеральный университет, туда в этом году бесплатно смогут поступить 9692 абитуриента. На Москву и Московскую область было выделено 106 324 места, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 655 000.
Еще одним нововведением стала возможность вузам самостоятельно перераспределить бюджетные места внутри учебной организации с одного направления на другое, по словам Фалькова, такие запросы поступили от 275 университетов. В результате с учетом запроса отраслей и предприятий было перераспределены 12 325 мест. В нынешнюю приемную кампанию будут сохранены преференции для выпускников школ из присоединенных регионов – они могут принять решение о поступлении через ЕГЭ или пройти вступительные испытания вуза. Это преимущество будет работать при поступлении в учебные заведения всех регионов России, рассказал Фальков. Аналогичным образом министерство сохранило условия поступления для детей военных – участников специальной военной операции на Украине: они смогут поступить на программы бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты по отдельному конкурсу. «Если произошло несчастье, родитель погиб или получил вред здоровью, в таких случаях дети могут быть зачислены без ЕГЭ», – пояснил глава Минобрнауки.
Министр отдельно отметил, что несмотря на неблагоприятные условия – в 2020 г. пандемию коронавируса, а в 2022 г. «геополитическую турбулентность», – число иностранных студентов в России увеличивается. В этом году по выделенной правительством квоте смогут поступить 30 000 иностранных граждан, это в два раза больше, чем в 2020 г. Квотой возможности абитуриентов из других стран не ограничиваются, они также могут претендовать на бюджетные места, или поступить в вузы на коммерческой основе, либо обучаться за счет средств своей страны. «Среди стран-лидеров [поступающих в Россию] – Египет, Китай, Юго-Восточная Азия, хорошо поступают также из стран СНГ. Здесь абсолютный лидер это Казахстан, также Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия», – поделился министр.
Среди новшеств, которые будут применяться в ходе приемной кампании в 2024 г., будет утверждение мест «год в год». Фальков пояснил, что раньше места распределялись с запасом в полтора года, но из-за того что «планирование потребностей в кадрах происходит в резко меняющейся ситуации», нужна быстрая реакция для системы в целом и вузов. «Прежняя схема не отвечала вызовам времени. За два года планирования происходят такие изменения, что вузы понимают – они не могут удовлетворить потребности абитуриентов», – указал Фальков.
Глава Минобрнауки еще раз повторил, что переход к национальной системе высшего образования будет плавным, он анонсировал обсуждение подготовленных подходов на разных площадках форумах, в том числе с участием преподавателей и родителей, сказав, что такой вид работы требует взаимодействия всех участников. «Но все преобразования минимально должны коснуться преподавателей с точки зрения бюрократической нагрузки. Наоборот мы ставим себе цель в рамках перехода снизить нагрузку на преподавателя, все излишнюю отчетность, то, что мешает готовиться, получать знания, должно быть упразднено», – резюмировал министр.