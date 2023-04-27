Приемная кампания в вузы в этом году пройдет по старым правилам

Изменения в приемной кампании в вузы в этом году не будут кардинальными, об этом журналистам рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков. В этом же году приемная кампания пройдет по «хорошо знакомым правилам», так как правила приема были приняты еще в октябре 2022 г., а все анонсированные ранее изменения последуют в 2024 г. Не будет ни изменений по ЕГЭ, ни по числу программ, на которые можно поступить. Привычными останутся и способы подачи документов в приемные комиссии, в том числе два «дедовских», как выразился Фальков. Речь идет о подаче заявлений лично или по почте. «И еще один способ – это суперсервис “Поступление в вуз онлайн”. В этом году к суперсервису подключено 1015 вузов, это не только вузы-подведы, но и частные. По итогам прошлой кампании таким способом было подано 3,6 млн заявлений: это 50% от общего количества заявлений», – рассказал глава Минобрнауки.