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Юрий Усков: «Процесс инициирован, чтобы заткнуть мне рот»

Основатель iSpring об обвинениях в мошенничестве и борьбе за рекреационные зоны
Мария Шакирова
Лиана Липанова
пресс служба ispring
пресс служба ispring

12 февраля 2024 г. Йошкар-Олинский городской суд освободил из-под ареста основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, избрав для него меру пресечения в виде запрета «определенных действий». Следствие просило о домашнем аресте. 

Ускова задержали рано утром 11 февраля – на 48 часов по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Тогда же в офисе iSpring и в доме Ускова (по двум адресам) прошли обыски. В СК заявили, что уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с муниципальными земельными участками в Республике Марий Эл. По предварительной информации, ущерб по уголовному делу оценивается в размере чуть более 20 млн руб. По словам источников «Коммерсанта» в правоохранительных органах, с мая 2013 г. по май 2023 г. структуры Ускова приобретали земельные участки по заведомо заниженным ценам: сначала участки брали в аренду, а затем путем различных манипуляций переоформляли в собственность. В частности, в материалах расследования говорится в том числе о двух участках в деревне Ивановка Оршанского района площадью 2600 и 1200 кв. м.

Задержание Ускова вызвало резонанс. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву «разобраться» в ситуации. Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль после обращения вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Сенатор и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал ситуацию «безобразной». Кроме того, глава Минцифры Максут Шадаев направил в суд характеристику о заслугах предпринимателя. 

Корреспонденту «Ведомостей» удалось поговорить с Усковым. Это первое его интервью после освобождения.

На каких условиях вас отпустили? На что есть запрет?

Я могу жить дома и относительно свободно передвигаться, но я не могу использовать средства связи [с доступом в интернет]: телефон, интернет, голубиную почту, в том числе онлайн-банком. У меня есть очень простой телефон, с которого я могу позвонить следователю и адвокату, вызвать скорую помощь и МЧС. 

В СМИ писали, что iSpring с августа 2024 г. получила 68 запросов от «контролирующих органов» с требованием предоставить документы о ее деятельности. О каких контролирующих органах и документах идет речь?

Все 68 запросов мы получили в августе. Это была какая-то налоговая проверка: спрашивали все, что касается деятельности всех компаний, так или иначе, связанных со мной. Это связано со всем, наверное, с участками тоже. Я сейчас вам точно не скажу.

Как именно вы приобретали эти участки?

Мы абсолютно корректно выполнили все условия договора. Мы взяли большой участок от комплексного развития территории в соответствии с федеральным законом, который это регулирует.

Был публичный конкурс, на котором мы были единственной заявившейся стороной. Других интересантов нет: представляете, Оршанский район Республики Марий Эл. Кому там это все нужно? Но стоимость земли на тот момент была высокая с моей точки зрения относительно тех прецедентов, которые были вокруг.

В течение 10 лет нам нужно было сделать планировку этого участка, размежевать, построить там дома, и когда дома будут построены, мы могли выкупить. Мы так и сделали. Мы выкупали эти участки по тем условиям, которые в договоре прописаны, когда там что-то было уже построено. И, наверное, последние участки были выкуплены в 2023 г.

Что такое iSpring

iSpring лидер среди платформ для корпоративного обучения и одна из крупнейших edtech-компаний в России, рассказывала «Ведомостям» основательница исследовательского агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова. По ее оценке, выручка iSpring в 2024 г. составила более 3,5 млрд руб. Сам Усков в интервью Forbes в декабре 2024 г. заявлял, что 70% дохода компания получает за рубежом. По его словам, выручка в 2023 г. составила около 3 млрд руб., в 2024 г. компания ожидала около 4 млрд руб. При этом прибыль – около 40%.

Но надо понимать, что в договоре была стоимость земли без инфраструктуры: мы сами построили водопровод, провели газ, электричество, построили дорогу. Это колоссальные деньги, понимаете? И мы все это сделали. И то, что сейчас нам вменяют, это просто полный абсурд.

Я знаю, что бывают случаи мошенничества, когда земля предоставляется на льготных условиях – мы получили все на коммерческих, на рыночных условиях и абсолютно корректно, в соответствии с договором, выплатили все деньги, которые положены государству.

В нашем регионе чиновники считают, что если компания богатая, то надо слупить с них побольше. Так к нам и относятся: никаких особых условий.

Я считаю, что район получил от этого проекта максимум: во-первых, они получили деньги в бюджет, во-вторых, они получили людей, которые там живут, хорошо зарабатывают и платят НДФЛ. Они получили просто обустроенные территории, какие-то свои KPI в плане квадратных метров жилья и т.п.

Есть у вас предположения, кто мог инициировать дело?

В нашем городе есть жадные застройщики, которые уже получили под застройку рекреационные территории в центре города. И общественность возмущена. И я, наверное, самый заметный человек среди тех, кто выступает против. Есть судебные иски против этого, есть очевидное, откровенное нарушение законодательства.

Я думаю, что этот судебный процесс инициирован, чтобы, извините, заткнуть мне рот и чтобы люди «не вякали».

Расскажите подробнее, о какой территории идет речь? 

Йошкар-Ола пока еще довольно зеленый город с хорошей экологией. У нас есть лесные массивы, которые примыкают к центру города. Это особо охраняемые природные территории. А к ним прилегают рекреационные территории, где должны быть парки, места отдыха горожан. Конечно, это очень интересное место, чтобы там построить жилой комплекс, многоэтажки и все такое. И что происходит? Особо охраняемые территории переводят в рекреационные, а рекреационные потом тихонечко отдают под застройки.

Кто еще проходит по делу

Также подозреваются глава администрации Оршанского района Марий Эл Александр Плотников и его заместитель Иван Михеев.

И это очень опасный прецедент. Подавляющее большинство людей против. Это происходит в центре города у всех на глазах. И я уже год подвергаюсь давлению со стороны органов власти в связи с этой ситуацией. Сейчас она приобрела такой кризисный момент, а почему? Как раз на этой неделе идут суды по этим рекреационным территориям. И меня закрыли. Я не знал, что все так произойдет, и слава богу, наверное, что так произошло.

А кто застройщик этой территории?

ООО «Казанский Посад» (c 2014 г. его возглавляет Руслан Муталиев. – «Ведомости»).

Какие вы действия предпринимали для борьбы с застройкой, какие-то жалобы писали?

Да, конечно, писали жалобы. Нарушения вопиющие, но их никто не видит. А в случае iSpring нарушений нет, но их находят. Есть и судебные иски – не от меня лично, а от граждан. Я просто этим людям оказываю поддержку.

Какую поддержку?

Разную. Меня в наших местах знают и как-то даже, наверное, слышат, уважают. Теперь я вроде как оказался крайний или главный в этой ситуации. Главный протестующий.

А есть ли сейчас какие-то ограничения в отношении вашей компании?

В настоящее время компания работает. Нам ничто не мешает. Единственное – изъята часть документации по нашему поселку. Сейчас нам нужно один построенный дом передать семье, которая там будет жить, мы этого пока сделать не сможем. То есть в части поселка есть реальные моменты, которые мешают нам дальше заниматься строительством, развитием. В отношении бизнеса сейчас нет никаких внутренних санкций, внешние как бы мы преодолеваем вроде как достаточно успешно, внутренних проблем пока нет.

Вы в конце 2024 г. говорили, что около 70% выручки заработали за рубежом, а как это удалось сделать с учетом нынешних ограничений?

Я подробно комментировать это не буду, потому что это вопрос сложный, но я могу сказать, что мы работаем, у нас все получается, и бизнес за рубежом у нас также растет.

Могу привести пример. Вот люди все пользуются айфонами в России, несмотря на санкции, потому что продукт хороший, понимаете? iSpring покупают за рубежом во всех странах мира, несмотря на эту сложную ситуацию, тоже потому что хороший продукт. Один из самых лучших в индустрии.

С чем связываете решение вас отпустить?

Я настраивался, что мне придется посидеть несколько недель, но та вот колоссальная общественная поддержка, тот резонанс, который случился, конечно же, помог. Меня отпустили из-за этого.

Что планируете делать дальше?

Надо понимать, что следствие продолжается, мне надо ходить на следственные действия и участвовать в этом всем. К сожалению, у нас правосудие осуществляет широкий общественный резонанс.

Но мне бы хотелось, чтобы люди не на меня посмотрели, а на ситуацию, из-за которой все произошло. Эту ситуацию с тем, что сейчас хотят безжалостно застроить наши рекреационные территории, такого позволять нельзя, это очень опасный прецедент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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