Юрий Усков: «Процесс инициирован, чтобы заткнуть мне рот»

Ускова задержали рано утром 11 февраля – на 48 часов по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Тогда же в офисе iSpring и в доме Ускова (по двум адресам) прошли обыски. В СК заявили, что уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с муниципальными земельными участками в Республике Марий Эл. По предварительной информации, ущерб по уголовному делу оценивается в размере чуть более 20 млн руб. По словам источников «Коммерсанта» в правоохранительных органах, с мая 2013 г. по май 2023 г. структуры Ускова приобретали земельные участки по заведомо заниженным ценам: сначала участки брали в аренду, а затем путем различных манипуляций переоформляли в собственность. В частности, в материалах расследования говорится в том числе о двух участках в деревне Ивановка Оршанского района площадью 2600 и 1200 кв. м.