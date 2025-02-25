Алексей Комиссаров возглавил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) в июле 2023 г., сменив Владимира Мау. Вместе с этим он продолжал сохранять должность гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» (РСВ) – платформы, на базе которой проходят многие конкурсы, инициированные администрацией президента, главными среди них являются «Лидеры России» и «Время героев». Должность гендиректора РСВ он покинул в декабре 2024 г. и вскоре может стать руководителем правления организации. Комиссаров говорит, что уход с поста гендиректора РСВ связан с тем, что он хочет сосредоточиться на работе ректором академии. После прихода на пост ректора РАНХиГС Комиссаров начал проводить ревизию филиалов академии, а также запланировал реструктуризацию ее институтов. В интервью «Ведомостям» он рассказал о том, как будет проходить этот процесс, что будут значить санкции, под которые попал вуз, и почему госслужащие должны быть романтиками.