«В 17 лет нужно быть романтиком»Ректор РАНХиГС о ревизии в вузе, новых направлениях его работы, кадровых программах и последствиях санкций
Алексей Комиссаров возглавил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) в июле 2023 г., сменив Владимира Мау. Вместе с этим он продолжал сохранять должность гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» (РСВ) – платформы, на базе которой проходят многие конкурсы, инициированные администрацией президента, главными среди них являются «Лидеры России» и «Время героев». Должность гендиректора РСВ он покинул в декабре 2024 г. и вскоре может стать руководителем правления организации. Комиссаров говорит, что уход с поста гендиректора РСВ связан с тем, что он хочет сосредоточиться на работе ректором академии. После прихода на пост ректора РАНХиГС Комиссаров начал проводить ревизию филиалов академии, а также запланировал реструктуризацию ее институтов. В интервью «Ведомостям» он рассказал о том, как будет проходить этот процесс, что будут значить санкции, под которые попал вуз, и почему госслужащие должны быть романтиками.
«По моим прогнозам, останется 40 филиалов»
– Главная задача – сделать так, чтобы Президентская академия была по-настоящему президентской. Для меня это означает в первую очередь высочайшее качество всех образовательных программ, высокий уровень научной деятельности и всего, что связано с инфраструктурой и средой. В некоторых филиалах и институтах пока такого соответствия нет.
– Проблемы разные. У нас 47 филиалов, часть из них расположена в несовременных зданиях, где нет нормальных условий для обучения, не везде соблюдаются высокие образовательные стандарты, и в некоторых филиалах явный дефицит ярких преподавателей.
– У нас есть принципиальное решение: мы должны сделать так, чтобы качество обучения в филиалах академии было не ниже, чем в московском кампусе, и опять же – чтобы они соответствовали статусу Президентской академии. У нас есть очень сильные филиалы, к примеру в Санкт-Петербурге. Наша задача – в тех филиалах, где качество не на должном уровне, его поднять. А те филиалы, где это невозможно, мы будем закрывать. К примеру, мы сейчас обсуждаем закрытие филиалов во Владивостоке и в Балакове Саратовской области.
– Да. Причем у нас есть сильный филиал совсем недалеко, в Саратове, а еще рядом вузы в Самаре и Тольятти. Поэтому в Балакове не так-то просто набрать сильных абитуриентов, конкурируя с ближайшими соседями.
– У нас нет каких-то цифр – сколько нужно оставить или закрыть филиалов. У нас задача, чтобы все они были качественные. По моим прогнозам, останется около 40 филиалов. Но параллельно с этим мы будем открывать представительства РАНХиГС. Филиалы – это полноценные образовательные структуры. А представительства будут заниматься только программами дополнительного образования без собственного штата преподавателей. Задача представительств будет в том, чтобы наладить максимально тесное взаимодействие с муниципальными, региональными властями, компаниями в регионе и предлагать для них программы дополнительного образования.