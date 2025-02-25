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Алексей Комиссаров: «В 17 лет нужно быть романтиком»

Ректор РАНХиГС о ревизии в вузе, новых направлениях его работы, кадровых программах и последствиях санкций
Елена Мухаметшина
Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров
Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров / Максим Стулов / Ведомости

Алексей Комиссаров возглавил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) в июле 2023 г., сменив Владимира Мау. Вместе с этим он продолжал сохранять должность гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» (РСВ) – платформы, на базе которой проходят многие конкурсы, инициированные администрацией президента, главными среди них являются «Лидеры России» и «Время героев». Должность гендиректора РСВ он покинул в декабре 2024 г. и вскоре может стать руководителем правления организации. Комиссаров говорит, что уход с поста гендиректора РСВ связан с тем, что он хочет сосредоточиться на работе ректором академии. После прихода на пост ректора РАНХиГС Комиссаров начал проводить ревизию филиалов академии, а также запланировал реструктуризацию ее институтов. В интервью «Ведомостям» он рассказал о том, как будет проходить этот процесс, что будут значить санкции, под которые попал вуз, и почему госслужащие должны быть романтиками.

«По моим прогнозам, останется 40 филиалов»

– Какие задачи стоят сейчас перед вами как ректором РАНХиГС?

– Главная задача – сделать так, чтобы Президентская академия была по-настоящему президентской. Для меня это означает в первую очередь высочайшее качество всех образовательных программ, высокий уровень научной деятельности и всего, что связано с инфраструктурой и средой. В некоторых филиалах и институтах пока такого соответствия нет.

– В чем проблема?

– Проблемы разные. У нас 47 филиалов, часть из них расположена в несовременных зданиях, где нет нормальных условий для обучения, не везде соблюдаются высокие образовательные стандарты, и в некоторых филиалах явный дефицит ярких преподавателей.

– Что в целом с филиалами происходит?

– У нас есть принципиальное решение: мы должны сделать так, чтобы качество обучения в филиалах академии было не ниже, чем в московском кампусе, и опять же – чтобы они соответствовали статусу Президентской академии. У нас есть очень сильные филиалы, к примеру в Санкт-Петербурге. Наша задача – в тех филиалах, где качество не на должном уровне, его поднять. А те филиалы, где это невозможно, мы будем закрывать. К примеру, мы сейчас обсуждаем закрытие филиалов во Владивостоке и в Балакове Саратовской области.

– У РАНХиГС есть филиал в Балакове?

– Да. Причем у нас есть сильный филиал совсем недалеко, в Саратове, а еще рядом вузы в Самаре и Тольятти. Поэтому в Балакове не так-то просто набрать сильных абитуриентов, конкурируя с ближайшими соседями.

– Сколько филиалов планируете закрыть?

– У нас нет каких-то цифр – сколько нужно оставить или закрыть филиалов. У нас задача, чтобы все они были качественные. По моим прогнозам, останется около 40 филиалов. Но параллельно с этим мы будем открывать представительства РАНХиГС. Филиалы – это полноценные образовательные структуры. А представительства будут заниматься только программами дополнительного образования без собственного штата преподавателей. Задача представительств будет в том, чтобы наладить максимально тесное взаимодействие с муниципальными, региональными властями, компаниями в регионе и предлагать для них программы дополнительного образования.

«Представьте себе масштаб изменений»

– Действительно ли началась реструктуризация институтов РАНХиГС?
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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