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Главная / Общество / Интервью /

Дмитрий Ливанов: «Наша задача – превращать разработки в продукты»

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Анастасия Майер
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские технические вузы сегодня являются не только центрами подготовки кадров и проведения исследований, но и площадками для создания и внедрения новых технологий. От них все чаще ожидают способности превращать научные разработки в востребованные продукты и решения для экономики. Для этого университетам необходимо наращивать внебюджетные доходы, привлекать инвестиции и расширять сотрудничество с бизнесом.

На фоне этого вузы все чаще конкурируют не только за сильных абитуриентов и ученых, но и за корпоративные заказы на исследования. Университеты наращивают объемы НИОКР, создают совместные лаборатории с бизнесом и участвуют в проектах по коммерциализации разработок. По данным Минобрнауки, в 2021–2025 гг. представители бизнеса в рамках госпрограммы «Приоритет 2030» инвестировали в российские университеты 214 млрд руб. Из федерального бюджета за этот период вузы получили 144 млрд руб., из региональных – 26 млрд руб. Таким образом, вложения бизнеса оказались в 1,3 раза больше государственного финансирования.

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