Дмитрий Ливанов: «Наша задача – превращать разработки в продукты»

На фоне этого вузы все чаще конкурируют не только за сильных абитуриентов и ученых, но и за корпоративные заказы на исследования. Университеты наращивают объемы НИОКР, создают совместные лаборатории с бизнесом и участвуют в проектах по коммерциализации разработок. По данным Минобрнауки, в 2021–2025 гг. представители бизнеса в рамках госпрограммы «Приоритет 2030» инвестировали в российские университеты 214 млрд руб. Из федерального бюджета за этот период вузы получили 144 млрд руб., из региональных – 26 млрд руб. Таким образом, вложения бизнеса оказались в 1,3 раза больше государственного финансирования.