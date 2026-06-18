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Главная / Общество / Интервью /

Петр Глыбочко: «Если мы сможем предупреждать развитие болезней, выиграют все»

Ректор Сеченовского университета о превентивном векторе развития медицины и медицинского образования
Виктория Ларченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Благодаря развитию медицины человечество научилось справляться с большинством инфекционных угроз. В результате основной причиной смертности населения стали хронические неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые патологии, онкология, сахарный диабет и болезни легких. Их экономическое бремя для российской экономики оценивается почти в 3,5 трлн руб. ежегодно, сообщил на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минздрава Михаил Мурашко.

В ответ на этот вызов система здравоохранения начала внедрять превентивный подход – переходить от лечения к раннему выявлению рисков для здоровья граждан и предотвращению развития хронических болезней. Такую стратегию поддержали и медицинские вузы. О том, какие технологии разрабатываются уже сейчас и как переход к превентивной модели здравоохранения влияет на подготовку врачей, «Ведомостям» рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

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