Петр Глыбочко: «Если мы сможем предупреждать развитие болезней, выиграют все»

«Если мы сможем предупреждать развитие болезней, выиграют все»Ректор Сеченовского университета о превентивном векторе развития медицины и медицинского образования
Благодаря развитию медицины человечество научилось справляться с большинством инфекционных угроз. В результате основной причиной смертности населения стали хронические неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые патологии, онкология, сахарный диабет и болезни легких. Их экономическое бремя для российской экономики оценивается почти в 3,5 трлн руб. ежегодно, сообщил на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минздрава Михаил Мурашко.
В ответ на этот вызов система здравоохранения начала внедрять превентивный подход – переходить от лечения к раннему выявлению рисков для здоровья граждан и предотвращению развития хронических болезней. Такую стратегию поддержали и медицинские вузы. О том, какие технологии разрабатываются уже сейчас и как переход к превентивной модели здравоохранения влияет на подготовку врачей, «Ведомостям» рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.