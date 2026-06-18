Петр Глыбочко: «Если мы сможем предупреждать развитие болезней, выиграют все»

В ответ на этот вызов система здравоохранения начала внедрять превентивный подход – переходить от лечения к раннему выявлению рисков для здоровья граждан и предотвращению развития хронических болезней. Такую стратегию поддержали и медицинские вузы. О том, какие технологии разрабатываются уже сейчас и как переход к превентивной модели здравоохранения влияет на подготовку врачей, «Ведомостям» рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.