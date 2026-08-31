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Главная / Общество / Интервью /

Владимир Солодов: «Сила Земли у нас буквально под ногами»

Глава Камчатки о состоянии рыболовецкой отрасли, экологии и развитии туризма
Юния Алеева
Кирилл Кухмарь / ТАСС
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Жители Камчатки часто называют родной полуостров островом: у него нет автомобильной или железнодорожной связи с Большой землей, а перешеек, связывающий Камчатку с материком – Парапольский дол, – заповедная территория, дом для сотен видов птиц и редких животных. Петропавловск-Камчатский связан с другими городами России только авиационным сообщением, а цены на билеты субсидируются. Власти региона обсуждают возможность запуска парома, лоббируют увеличение субсидируемых авиабилетов до Владивостока и запустили новый аэропорт – самый красивый в стране, уверен глава региона Владимир Солодов. В интервью «Ведомостям» в преддверии Восточного экономического форума глава региона рассказал, почему экологические принципы важнее экономических, как новые туристические проекты изменят облик региона и какие энергетические решения обеспечат Камчатку ресурсами.

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