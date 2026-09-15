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Главная / Общество / Интервью /

Джаклин Ван: «В соцсети приходят за авторским мнением»

Директор социальной сети Likee о специфике российского рынка и новых трендах в потреблении информации
Юния Алеева
Директор социальной сети Likee Джаклин Ван
Директор социальной сети Likee Джаклин Ван / Пресс-служба Likee

Китайская Likee присутствует в России с момента релиза платформы – с 2017 г. В 2024 г. у соцсети были разногласия с Роскомнадзором, которые чуть не привели к ее блокировке. Сегодня отношения с регулятором директор социальной сети Джаклин Ван называет позитивными и деловыми и считает, что требования регуляторов нужно выполнять в любой стране, главное – чтобы они были четкими и адекватными. Компания не ставит цели по импульсному росту аудитории – важнее, сколько времени каждый из присоединившихся проводит в соцсети и сколько активных действий там совершает. Она ответила на вопросы о монетизации контента, возрастных и национальных трендах, влиянии искусственного интеллекта (ИИ) и будущем социальных сетей.

– В российских медиа часто называют Likee альтернативой TikTok и предлагают рассматривать эту социальную сеть в контексте блокировок других соцсетей. Объективен ли такой подход? И обладает ли соцсеть уникальной инфраструктурой?

– Я понимаю, почему люди проводят такие параллели. Они ориентируются на важный формат для обеих платформ – короткие видео. Но назвать нас из-за этого заменой другой соцсети будет неправильно. В России у Likee уже больше 15 млн активных пользователей в месяц. И они не ограничивают свои активности на платформе просмотром коротких видео – они смотрят и проводят прямые трансляции, общаются в чатах, ведут взаимодействие с авторами контента.