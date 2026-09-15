Китайская Likee присутствует в России с момента релиза платформы – с 2017 г. В 2024 г. у соцсети были разногласия с Роскомнадзором, которые чуть не привели к ее блокировке. Сегодня отношения с регулятором директор социальной сети Джаклин Ван называет позитивными и деловыми и считает, что требования регуляторов нужно выполнять в любой стране, главное – чтобы они были четкими и адекватными. Компания не ставит цели по импульсному росту аудитории – важнее, сколько времени каждый из присоединившихся проводит в соцсети и сколько активных действий там совершает. Она ответила на вопросы о монетизации контента, возрастных и национальных трендах, влиянии искусственного интеллекта (ИИ) и будущем социальных сетей.