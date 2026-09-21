Александр Вайно: «ИИ – не панацея, а коэффициент к производительности труда»

Российский рынок труда в ближайшие годы продолжит испытывать высокую потребность в людях. По прогнозу Минтруда, в 2026–2032 гг. экономике потребуется 12,2 млн работников. В среднем речь идет примерно о 1,7 млн человек в год. Одним из способов компенсировать нехватку кадров становится повышение производительности труда, в том числе за счет автоматизации и искусственного интеллекта (ИИ). При этом, по оценке Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, примерно каждое десятое рабочее место в России характеризуется высокой степенью воздействия ИИ, а примерно каждое третье – значимой. Потенциал полной автоматизации при этом составляет менее 1% рабочих мест.