Александр Вайно: «ИИ – не панацея, а коэффициент к производительности труда»

«ИИ – не панацея, а коэффициент к производительности труда»Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ о подготовке кадров и реформе образования
Российский рынок труда в ближайшие годы продолжит испытывать высокую потребность в людях. По прогнозу Минтруда, в 2026–2032 гг. экономике потребуется 12,2 млн работников. В среднем речь идет примерно о 1,7 млн человек в год. Одним из способов компенсировать нехватку кадров становится повышение производительности труда, в том числе за счет автоматизации и искусственного интеллекта (ИИ). При этом, по оценке Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, примерно каждое десятое рабочее место в России характеризуется высокой степенью воздействия ИИ, а примерно каждое третье – значимой. Потенциал полной автоматизации при этом составляет менее 1% рабочих мест.
«Ведомости» поговорили с директором направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александром Вайно о том, как повышение производительности может компенсировать кадровый дефицит, какую роль в этом может сыграть ИИ, почему из-за новых технологий придется менять систему образования и как должна быть выстроена траектория молодого человека – от профориентации в школе до трудоустройства и удержания на рынке труда.