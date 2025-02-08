Кто учил ученого: эволюция российской академической традиции

Диалог профессоров «из бывших» и студентов советского призыва был непростым. Как писал в мемуарах выпускник ИКП Абдурахман Авторханов, «потомок польских шляхтичей, Косминский… скорее походил на английского лендлорда, вотчины которых он так талантливо описывал, чем на советского профессора»: «И этот „лорд» читал лекции на тургеневском языке и в оксфордском стиле бывшим комсомольцам, которые еще вчера кричали „дадим лордам по мордам»! В его лекциях, разумеется, марксизм и не ночевал». Сохранившийся конспект слушателя Института красной профессуры с записями лекций профессоров позволяет судить о влиянии марксизма на курс Евгения Косминского. Однако, наряду с «Капиталом», лектором цитировались и работы из курса дореволюционных университетов. Перед ученым стояла сложная задача: у «красных профессоров» зачастую не было базовой подготовки и приходилось закрывать пробелы в их знаниях.