Вектор перемен

Вектор переменСкорость и эффективность: с какими вызовами столкнулась судебная система в России
Еще весной 2025 г. трудно было представить, что Верховный суд станет трендсеттером новостной повестки. А к онлайн-трансляции его заседания прильнет полмиллиона россиян – по крайней мере в ожидании решения по делу о квартире Ларисы Долиной.
Да и в целом кадровые изменения в органах власти редко совпадают с последующими переменами в их работе. Верховный суд пошел вразрез с такой тенденцией. Это новая ситуация для инстанции, которая многие годы старалась держаться дальше от громких решений.
Важнейшую в юридической иерархии должность в 2025 г. доверили Игорю Краснову. Прокурор (и без судейского опыта) занял пост впервые с 1948 г.
Такой переход у многих в юридической элите (и особенно среди адвокатов) вызвал обеспокоенность (или даже шок). Ее пытался снять сам Краснов, по словам которого, надзор и суд имеют «долгую историю конструктивного и профессионального сотрудничества по широкому кругу вопросов».
Перемены не касаются отношений с другими сторонами процессуальных споров. Но не обошли судейское сообщество.
Еще до назначения Краснова на должность Генпрокуратура обратилась с иском к Виктору Момотову, который почти 10 лет был председателем Совета судей. Момотов сам ушел в отставку.
Так стало понятно, что новый глава ВС настроен действовать жестко. «Коррупция, злоупотребления, умышленное искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию», – позднее заявил Краснов, добавив, что строгие меры следует рассматривать как «инструмент защиты системы, сохранения доверия общества».
Три месяца Краснов работал над укреплением ВС по двум направлениям. Первое – проверенные кадры. Сейчас сдают экзамены в судьи для перехода из надзорного ведомства или уже перешли, например, Денис Грунис (был помощником по особым поручениям), Геннадий Лопатин (бывший заместитель – стал главой Судебного департамента при ВС) и Денис Кунев (экс-начальник информационно-аналитического управления).
А второе – перестановка лиц из судейского корпуса. К примеру, новый глава ВС не стал продлевать в должности бывшего первого заместителя инстанции Петра Серкова. На его место рассматривается руководитель коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов. А новым главой Совета судей вместо Момотова стал председатель Мосгорсуда Михаил Птицын.
Перемены коснутся не только кадров. Президиум ВС впервые с 1981 г. сократил состав с 13 до 11 человек. Для кворума – и принятия более оперативных решений – теперь достаточно будет шести.
В ближайших планах у Краснова – снизить нагрузку на судей. На помощь придут цифровизация и искусственный интеллект.
Наконец, стоит ждать ускорения при рассмотрении дел в гражданском производстве. Здесь, как вспоминал Краснов в одном из интервью, есть исторические примеры. В ноябре 1723 г. Петр I издал указ, целью которого было преодоление недобросовестного затягивания сроков рассмотрения дел.
Новый председатель ВС привык действовать. Последнюю пару лет прокуратурой была активизирована работа по обращению в доход государства активов, приобретенных бизнесменами в том числе с нарушениями закона в период приватизации.
Краснова такая «антикоррупционная» работа, кажется, устраивает и в новой должности: даже те решения надзора, которые завернул ранее Верховный суд, с осени 2025 г. начали направлять на пересмотр.
Решительные меры могут вызывать некоторые колебания у бизнеса. Но – как доказало дело Долиной – их одобряет общественность.
Конечно, для институциональных перемен недостаточно одной лишь воли. Должна пройти работа по изменению системы: и тогда она позволит более активно реализовывать принятые решения. А для этого (как показывает пример императора) нужны не только понятийные, но и юридические изменения правил игры.