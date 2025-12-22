Краснов призвал создать единообразную и понятную судебную практику
Верховный суд (ВС) России должен создавать единообразную и понятную практику, чтобы суды затем принимали качественные решения, заявил председатель высшей инстанции Игорь Краснов на заседании президиума после утверждения плана работы на 2026 г.
«Мы должны стремиться к формированию единообразной и понятной всем судебной практики, обеспечивая в первую очередь качество решений, на которые будут ориентироваться все нижестоящие суды», – сказал он. Цитату Краснова привели в Telegram-канале ВС РФ.
Глава ВС подчеркнул, что приоритетными направлениями работы считаются эффективное функционирование всей судебной системы и укрепление доверия со стороны россиян.
2 декабря в ходе заседания Совета судей России Краснов призвал судейское сообщество не принимать решения в угоду региональным и местным властям, для обслуживания интересов корпораций и коммерческих структур. Он назвал такие действия недопустимыми. Судебные решения, по словам председателя ВС, «не должны содержать намеков, ничем не подкрепленных оценочных суждений, порождать двойственность толкования».