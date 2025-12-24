В 2025 г. корреспонденты «Ведомостей» активно разъезжали по России и миру: более сотни командировок, десятки форумов и несчетное количество рабочих встреч. Провожая уходящий год, мы собрали самые запоминающиеся кадры, сделанные журналистами во время поездок и деловых мероприятий.
На фото: церемония поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский» в Северодвинске, на которой присутствовал президент России Владимир Путин.
Елена Мухаметшина / Ведомости
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на Аляске.
Елена Мухаметшина / Ведомости
Пункт временного размещения журналистов, организованный в преддверии российско-американских переговоров на Аляске.
Елена Мухаметшина / Ведомости
Полиция патрулирует улицы во время проведения саммита ШОС в Тяньцзине, Китай.
Илья Лакстыгал / Ведомости
Ребенок заглядывает в автомобиль в Эфиопии.
Илья Лакстыгал / Ведомости
Танк Т64 ВСУ в селе Черкасское Поречное Курской области.
Екатерина Литова / Ведомости
Автомобиль на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле, Турция.
Екатерина Литова / Ведомости
Купающиеся в преддверии Восточного экономического форума на острове Русский.