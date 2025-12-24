Газета
Главная / Общество / Фото /

Фото. Уходящий год глазами журналистов «Ведомостей»

Раскладушки для СМИ на Аляске, танк ВСУ в Курской области, Тадж-Махал и многое другое
Ведомости
  • В 2025 г. корреспонденты «Ведомостей» активно разъезжали по России и миру: более сотни командировок, десятки форумов и несчетное количество рабочих встреч. Провожая уходящий год, мы собрали самые запоминающиеся кадры, сделанные журналистами во время поездок и деловых мероприятий. На фото: церемония поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский» в Северодвинске, на которой присутствовал президент России Владимир Путин.
    Елена Мухаметшина / Ведомости
    В 2025 г. корреспонденты «Ведомостей» активно разъезжали по России и миру: более сотни командировок, десятки форумов и несчетное количество рабочих встреч. Провожая уходящий год, мы собрали самые запоминающиеся кадры, сделанные журналистами во время поездок и деловых мероприятий.

    На фото: церемония поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский» в Северодвинске, на которой присутствовал президент России Владимир Путин.
  • Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на Аляске.
    Елена Мухаметшина / Ведомости
    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на Аляске.
  • Пункт временного размещения журналистов, организованный в преддверии российско-американских переговоров на Аляске.
    Елена Мухаметшина / Ведомости
    Пункт временного размещения журналистов, организованный в преддверии российско-американских переговоров на Аляске.
  • Полиция патрулирует улицы во время проведения саммита ШОС в Тяньцзине, Китай.
    Елена Мухаметшина / Ведомости
    Полиция патрулирует улицы во время проведения саммита ШОС в Тяньцзине, Китай.
  • Ребенок заглядывает в автомобиль в Эфиопии.
    Илья Лакстыгал / Ведомости
    Ребенок заглядывает в автомобиль в Эфиопии.
  • Танк Т64 ВСУ в селе Черкасское Поречное Курской области.
    Илья Лакстыгал / Ведомости
    Танк Т64 ВСУ в селе Черкасское Поречное Курской области.
  • Автомобиль на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле, Турция.
    Екатерина Литова / Ведомости
    Автомобиль на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле, Турция.
  • Купающиеся в преддверии Восточного экономического форума на острове Русский.
    Екатерина Литова / Ведомости
    Купающиеся в преддверии Восточного экономического форума на острове Русский.
  • Санкт-Петербург во время проведения ПМЭФа.
    Максим Иванов / Ведомости
    Санкт-Петербург во время проведения ПМЭФа.
  • Виды Калининграда.
    Екатерина Дорофеева / Ведомости
    Виды Калининграда.
  • Граффити на улицах Калининграда.
    Екатерина Дорофеева / Ведомости
    Граффити на улицах Калининграда.
  • Карусели в подмосковной Коломне.
    Юлия Брайцева / Ведомости
    Карусели в подмосковной Коломне.
  • Благоустройство клумб во Вьетнаме.
    Анастасия Бойко / Ведомости
    Благоустройство клумб во Вьетнаме.
  • Жительница Вьетнама в национальном костюме.
    Анастасия Бойко / Ведомости
    Жительница Вьетнама в национальном костюме.
  • Вывески во Владивостоке во время проведения Восточного экономического форума.
    Анастасия Бойко / Ведомости
    Вывески во Владивостоке во время проведения Восточного экономического форума.
  • Верблюд в Ашхабаде, Туркмения.
    Владимир Кулагин / Ведомости
    Верблюд в Ашхабаде, Туркмения.
  • Мавзолей-мечеть Тадж-Махал в традиционные дни посещений, Индия.
    Владимир Кулагин / Ведомости
    Мавзолей-мечеть Тадж-Махал в традиционные дни посещений, Индия.
  • Концерт оркестра под управлением Владимира Спивакова на Великой китайской стене.
    Владимир Кулагин / Ведомости
    Концерт оркестра под управлением Владимира Спивакова на Великой китайской стене.
  • Небоскреб «Бурдж-Халифа», ОАЭ.
    Денис Ильюшенков / Ведомости
    Небоскреб «Бурдж-Халифа», ОАЭ.
  • Закат в поселке Эсто-садок под Сочи.
    Владимир Кулагин / Ведомости
    Закат в поселке Эсто-садок под Сочи.
  • Виды Мурманской области.
    Артем Гришков / Ведомости
    Виды Мурманской области.
  • Город во время выборов президента Абхазии.
    Илья Лакстыгал / Ведомости
    Город во время выборов президента Абхазии.
  • Инсталляция в центре Екатеринбурга во время празднований китайского Нового года.
    Наталья Заруцкая / Ведомости
    Инсталляция в центре Екатеринбурга во время празднований китайского Нового года.
  • Скульптура в саду русско-японской дружбы в Сочи.
    Наталья Заруцкая / Ведомости
    Скульптура в саду русско-японской дружбы в Сочи.
  • Ворота в Ярославском музее-заповеднике.
    Максим Иванов / Ведомости
    Ворота в Ярославском музее-заповеднике.
  • Нижний Новгород во время проведения конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
    Ника Сизова / Ведомости
    Нижний Новгород во время проведения конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
  • Нижний Новгород во время проведения конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
    Мария Арялина / Ведомости
    Нижний Новгород во время проведения конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
  • Стадион «Мордовия Арена» во время проведения конференции по процессной аналитике, автоматизации и ИИ Process Tech в Саранске.
    Анна Устинова / Ведомости
    Стадион «Мордовия Арена» во время проведения конференции по процессной аналитике, автоматизации и ИИ Process Tech в Саранске.
  • Машина во время командировки с правительственным пулом в Минск, Белоруссия.
    Дарья Мосолкина / Ведомости
    Машина во время командировки с правительственным пулом в Минск, Белоруссия.
  • Доска объявлений на набережной Волги на следующий день после выборов губернатора Костромской области, а также депутатов региональной и городской дум.
    Александр Тихонов / Ведомости
    Доска объявлений на набережной Волги на следующий день после выборов губернатора Костромской области, а также депутатов региональной и городской дум.
  • Радуга в Санкт-Петербурге во время ПМЭФа.
    Екатерина Литова / Ведомости
    Радуга в Санкт-Петербурге во время ПМЭФа.
  • В Хабаровске на набережной Амура развернули 300-метровую георгиевскую ленту в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
    Александр Тихонов / Ведомости
    В Хабаровске на набережной Амура развернули 300-метровую георгиевскую ленту в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
  • Рекомендации для гостей и туристов на время пребывания в Чечне.
    Александр Тихонов / Ведомости
    Рекомендации для гостей и туристов на время пребывания в Чечне.
  • Одна из центральных улиц Элисты во время международного форума «Буддийский мир в новом тысячелетии».
    Татьяна Акиншина / Ведомости
    Одна из центральных улиц Элисты во время международного форума «Буддийский мир в новом тысячелетии».
  • Дети на открытии Буддийской воскресной школы в Калмыкии.
    Татьяна Акиншина / Ведомости
    Дети на открытии Буддийской воскресной школы в Калмыкии.
  • Монахи на входе в Центральный хурул – крупнейший буддийский храм Европы, возведенный на месте завода железобетонных изделий.
    Татьяна Акиншина / Ведомости
    Монахи на входе в Центральный хурул – крупнейший буддийский храм Европы, возведенный на месте завода железобетонных изделий.
  • Тренировка на случай ЧС и демонстрация экстренного оборудования в Московской области.
    Екатерина Дорофеева / Ведомости
    Тренировка на случай ЧС и демонстрация экстренного оборудования в Московской области.
  • Этюд индийской царевны работы Ильи Репина в мемориальном музее-заповеднике Василия Поленова в Тульской области.
    Артем Кульша / Ведомости
    Этюд индийской царевны работы Ильи Репина в мемориальном музее-заповеднике Василия Поленова в Тульской области.
  • Памятник с надписью «Здесь был остановлен враг» в Мемориальном музее-заповеднике Василия Поленова в Тульской области.
    Артем Кульша / Ведомости
    Памятник с надписью «Здесь был остановлен враг» в Мемориальном музее-заповеднике Василия Поленова в Тульской области.

