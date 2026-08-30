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Главная / Общество / Фото /

Фото. По местам августовского путча: фотопроект «Ведомостей»

35 лет назад Москва пережила неудавшийся переворот ГКЧП
Анастасия Винницкая
Наталья Рыхлик
  • Алексей Федосеев / РИА Новости / Алексей Орлов / Ведомости
    В 1991 г. группа высокопоставленных советских чиновников попыталась остановить подписание нового Союзного договора, сформировав Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Основные события тех дней, вошедшие в историю как «августовский путч», разворачивались в Москве, куда были стянуты танки и войска. Как выглядят места противостояния спустя 35 лет – в фотопроекте «Ведомостей».

    Дом советов на Краснопресненской набережной, где заседал Верховный совет РСФСР, стал ключевым центром сопротивления ГКЧП. Именно отсюда 19 августа президент Борис Ельцин с танка зачитал свое знаменитое обращение к гражданам России. По разным оценкам, на следующий день около Белого дома собралось от 100 000 до 150 000 человек.
  • Андрей Бабушкин / ТАСС / Алексей Орлов / Ведомости
    После объявления чрезвычайного положения на массивной гранитной лестнице у входа в Дом советов сотни москвичей выстроились в живую цепочку, чтобы передавать брусчатку и подручные материалы для спешного возведения баррикад: горожане всерьез готовились к штурму.
  • Петр Носов / ТАСС / Алексей Орлов / Ведомости
    По приказу входившего в ГКЧП министра обороны СССР Дмитрия Язова в столицу были введены 362 танка, 427 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также около 4000 военнослужащих. Техника перекрыла центр Москвы и блокировала подступы к Белому дому: Т-72 «Урал» встали на Калининском мосту (ныне – Новоарбатский мост), в районе площади Восстания (ныне – Кудринская площадь), а также на Краснопресненской набережной.
  • Алексей Бабушкин / ТАСС / Алексей Орлов / Ведомости
    В ответ защитники Дома советов возвели на проспекте Калинина (ныне – улица Новый Арбат) баррикады из фрагментов строительных лесов, металлических ограждений, досок и уличных скамеек. Чуть дальше, уже на самом мосту, выстроилась плотная колонна из троллейбусов и автобусов.
  • Олег Булдаков / ТАСС / Алексей Орлов / Ведомости
    Кутузовский проспект выступал одной из главных артерий, по которой бронетехника Таманской и Кантемировской дивизий двигалась в центр столицы. Пять танков заняли позиции за Калининским мостом – прямо напротив Дома советов.
  • Андрей Соловьев / ТАСС / Алексей Орлов / Ведомости
    Перекрывались подступы к Кремлю, Манежной и Красной площадям.
  • Станислав Панов / ТАСС / Алексей Орлов / Ведомости
    Как вспоминали очевидцы, все переулки вокруг проспекта Калинина (ныне – улица Воздвиженка) были забиты бронетехникой. Солдаты сидели рядом с машинами. Одни курили, другие, вопреки приказам, общались с прохожими: тут и там разгорались жаркие политические споры.
  • Олег Булдаков / ТАСС / Алексей Орлов / Ведомости
    Официальным рупором ГКЧП выступал ТАСС. Утром 19 августа в 5:30 на работу был доставлен главный выпускающий агентства с пакетом документов «для опубликования». Ровно в 6 утра страна узнала об отстранении президента СССР Михаила Горбачева и введении чрезвычайного положения.
  • Борис Бабанов / РИА Новости / Алексей Орлов / Ведомости
    Многие москвичи, вопреки комендантскому часу, подходили к военным и предлагали им чай, бутерброды и другую еду. В итоге техника так и стояла без дела.
  • Владимир Родионов / РИА Новости / Алексей Орлов / Ведомости
    Рядовые солдаты и даже офицеры на улицах не до конца понимали, чего именно хочет от них ГКЧП.
  • Сергей Субботин / Алексей Орлов / Ведомости
    Часть танков фактически перешла на сторону защитников Белого дома. Например, батальон майора Сергея Евдокимова развернул машины, чтобы не допустить жертв среди горожан.
  • Александр Поляков / РИА Новости / Алексей Орлов / Ведомости
    Правда, избежать кровопролития не удалось. В ночь на 21 августа в тоннеле на Садовом кольце колонна БМП Таманской дивизии столкнулась с защитниками Белого дома, в результате чего погибли Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов.
  • Александр Поляков / РИА Новости / Алексей Орлов / Ведомости
    ГКЧП так и не решился на штурм Белого дома. Вечером 21 августа техника вышла из Москвы, а уже в ночь начались задержания путчистов. Вечером 22 августа на Лубянской площади собралась толпа: горожане взбирались на памятник Дзержинскому и требовали распустить КГБ. Вскоре 11-тонный монумент попытались свалить при помощи тросов, но неудачно. В ночь на 23 августа по распоряжению Моссовета бронзового основателя ВЧК сняли с постамента строительным краном и увезли на пустырь у Крымской набережной.
  • Борис Бабанов / РИА Новости
    Похороны Комаря, Кричевского и Усова прошли 24 августа. В тот же день Горбачев удостоил их званий Героев Советского Союза посмертно «за мужество и гражданскую доблесть, проявленные при защите демократии и конституционного строя СССР».
  • Борис Бабанов / РИА Новости
    Траурное шествие прошло от Манежной площади до Ваганьковского кладбища, его возглавлял вице-президент РСФСР Александр Руцкой.
  • Владимир Федоренко / РИА Новости
    Колонна пронесла по проспекту Калинина многометровый триколор, который вскоре стал официальным флагом независимой России.
  • Сергей Мамонтов / ТАСС / Ведомости
    Провал «августовского путча» сделал распад СССР фактически неизбежным. 8 декабря 1991 г. были подписаны Беловежские соглашения, а 25 декабря Горбачев сложил полномочия. На следующий день Совет республик Верховного совета СССР принял декларацию о прекращении существования Советского Союза.

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