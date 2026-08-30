Алексей Федосеев / РИА Новости

/ Алексей Орлов / Ведомости

В 1991 г. группа высокопоставленных советских чиновников попыталась остановить подписание нового Союзного договора, сформировав Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Основные события тех дней, вошедшие в историю как «августовский путч», разворачивались в Москве, куда были стянуты танки и войска. Как выглядят места противостояния спустя 35 лет – в фотопроекте «Ведомостей».



Дом советов на Краснопресненской набережной, где заседал Верховный совет РСФСР, стал ключевым центром сопротивления ГКЧП. Именно отсюда 19 августа президент Борис Ельцин с танка зачитал свое знаменитое обращение к гражданам России. По разным оценкам, на следующий день около Белого дома собралось от 100 000 до 150 000 человек.