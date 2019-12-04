СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Белгородской области

По версии следствия, в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома по улице Шаландина в поселке Яковлево произошло обрушение части стены с первого до четвертого этажа. Шестеро жителей дома доставлены в больницы с травмами, один из них находится в реанимации.