СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Белгородской области
Следственные органы возбудили уголовное по факту взрыва газа и обрушения стены в многоквартирном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
В сообщении уточняется, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия. После осмотра тело погибшего 1983 года рождения, найденное под завалами, будет направлено на экспертизу, для установления причины смерти. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев ЧП.
По версии следствия, в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома по улице Шаландина в поселке Яковлево произошло обрушение части стены с первого до четвертого этажа. Шестеро жителей дома доставлены в больницы с травмами, один из них находится в реанимации.