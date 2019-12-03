Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа
В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС. «В результате взрыва газа разрушена стена с первого по четвертый этаж, пострадали несколько человек», – заявил агентству источник в экстренных службах.
В свою очередь «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает о четырех пострадавших. «Двое из них получили ожоги различной степени тяжести», – уточнил представитель экстренных служб региона. В свою очередь МЧС подтвердило информацию только об одном пострадавшем.
По информации источника ТАСС, причиной взрыва могла быть неисправность газового котла в одной из квартир. Под завалами дома могут находиться люди, уточнил источник. На месте ЧП работают оперативные службы, жильцы дома эвакуированы.