Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа

В свою очередь «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает о четырех пострадавших. «Двое из них получили ожоги различной степени тяжести», – уточнил представитель экстренных служб региона. В свою очередь МЧС подтвердило информацию только об одном пострадавшем.