СК возбудил уголовное дело из-за стрельбы на улице в Перми

По версии следствия, 50-летний мужчина находился в состоянии опьянения. Сначала он открыл огонь в своей квартире, а затем вышел на улицу, где начал стрелять по прохожим. По данным источника ТАСС, погибшая женщина — жена стрелка, а одним из пострадавших оказался сотрудник Росгвардии, приехавший на задержание. Другой раненный мужчина — случайный прохожий.