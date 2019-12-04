СК возбудил уголовное дело из-за стрельбы на улице в Перми
Мужчина открыл стрельбу на улице в Перми, в результате погибла женщина, а двое мужчин получили ранения, сообщается на сайте Следственного комитета. Ведомство возбудило уголовное дело, отмечается в сообщении.
По версии следствия, 50-летний мужчина находился в состоянии опьянения. Сначала он открыл огонь в своей квартире, а затем вышел на улицу, где начал стрелять по прохожим. По данным источника ТАСС, погибшая женщина — жена стрелка, а одним из пострадавших оказался сотрудник Росгвардии, приехавший на задержание. Другой раненный мужчина — случайный прохожий.
Также источник агентства сообщил, что подозреваемый был ранее судим. Он находился в колонии с 2013 по 2016 г. Стрельбу он вел из ружья, которое было зарегистрировано на его жену.