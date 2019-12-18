«Сафмар» опроверг сообщения об обысках у Михаила Гуцериева
Представитель «Сафмар» опроверг сообщения об обысках в доме миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний. Ранее об этом сообщил telegram-канал Mash. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах также подтвердил обыски.
По данным источника «Открытых медиа», близкого к руководству одного из управлений ФСБ, в оперативных мероприятиях задействованы сотрудники службы экономической безопасности. В группе «Сафмар» «Ведомостям» заявили, что информация об обысках не соответствует действительности.
Гуцериев – основной владелец группы «Сафмар». Российский Forbes оценивает его состояние в $3,7 млрд, бизнесмен занимает 28-е место в российском рейтинге миллиардеров.