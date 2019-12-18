«Сафмар» опроверг сообщения об обысках у Михаила Гуцериева

Представитель «Сафмар» опроверг сообщения об обысках в доме миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний. Ранее об этом сообщил telegram-канал Mash. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах также подтвердил обыски.