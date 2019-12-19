Большая Лубянка остается перекрытой спустя шесть часов после стрельбы
Движение в центре Москвы, которое было перекрыто в связи со стрельбой у комплекса зданий ФСБ, остается ограниченным спустя шесть часов после инцидента.
Как сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), из-за стрельбы были перекрыты Большая Лубянка, Лубянский проезд, Сретенка, Солянский проезд в сторону Китай-города, закрыт поворот от Новой площади до Маросейки, нельзя было проехать с Бульварного кольца на Мясницкую улицу.
На момент публикации было открыто движение с Лубянского проезда на Маросейку, поворот с Новой площади, Сретенка, а также Солянка и Китайгородский проезд. В остальных местах продолжали действовать ограничения.
Стрельба произошла около 18.10 мск. По данным ФСБ, неизвестный открыл огонь у здания спецслужбы, в результате погиб один человек, пятеро пострадали. Стрелявший был ликвидирован, его личность устанавливается.
На месте происшествия продолжают работать силовики, сотрудники МЧС и саперы. Проверяются подозрительные предметы, ведется ликвидация последствий случившегося.