Большая Лубянка остается перекрытой спустя шесть часов после стрельбы

Как сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), из-за стрельбы были перекрыты Большая Лубянка, Лубянский проезд, Сретенка, Солянский проезд в сторону Китай-города, закрыт поворот от Новой площади до Маросейки, нельзя было проехать с Бульварного кольца на Мясницкую улицу.