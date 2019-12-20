На Большой Лубянке восстановили движение после стрельбы у здания ФСБ
Движение на улице Большая Лубянка, где 19 декабря вечером произошла стрельба, возобновилось. Об этом сообщил департамент транспорта города Москвы в твиттере.
«Открыто движение по улице Большая Лубянка», — говорится в сообщении.
По данным Центра общественных связей ФСБ, человек, открывший стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке в четверг 19 декабря, действовал в одиночку, в здание спецслужбы он не проникал.
В результате стрельбы скончался один из сотрудников ФСБ, еще один получил тяжелые ранения. Всего пострадали пять человек. Ранее «Рен ТВ» сообщило, что стрелок, который был ликвидирован — это 39-летний Евгений Манюров из Подольска, который увлекался стрельбой.
СК РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.