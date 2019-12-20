На Большой Лубянке восстановили движение после стрельбы у здания ФСБ

В результате стрельбы скончался один из сотрудников ФСБ, еще один получил тяжелые ранения. Всего пострадали пять человек. Ранее «Рен ТВ» сообщило, что стрелок, который был ликвидирован — это 39-летний Евгений Манюров из Подольска, который увлекался стрельбой.