Общество

Задержанного у здания ФСБ журналиста «Коммерсанта» отпустили из полиции

Ведомости

Журналиста газеты «Коммерсантъ» Романа Дорофеева отпустили после задержания во время съемки видео на Большой Лубянке возле здания ФСБ, сообщает газета.

Корреспондент описывал обстановку у здания ведомства на следующий день после перестрелки. Сперва к Дорофееву подошел мужчина, который потребовал прекратить съемку. Он не представился и не указал свою принадлежность к органам правопорядка, следует из видео. Через несколько минут журналиста задержали и увели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту. При задержании он показал удостоверение журналиста. Издание сообщало, что не могло с ним связаться. Позже в приемной ФСБ журналистам сообщили, что Дорофеев задержан «для выяснения обстоятельств». После этого его отвезли в ОВД «Мещанский» и отпустили. По словам корреспондента, с ним все в порядке.

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