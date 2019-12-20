Задержанного у здания ФСБ журналиста «Коммерсанта» отпустили из полиции

Журналиста газеты «Коммерсантъ» Романа Дорофеева отпустили после задержания во время съемки видео на Большой Лубянке возле здания ФСБ, сообщает газета.



Корреспондент описывал обстановку у здания ведомства на следующий день после перестрелки. Сперва к Дорофееву подошел мужчина, который потребовал прекратить съемку. Он не представился и не указал свою принадлежность к органам правопорядка, следует из видео. Через несколько минут журналиста задержали и увели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту. При задержании он показал удостоверение журналиста. Издание сообщало, что не могло с ним связаться. Позже в приемной ФСБ журналистам сообщили, что Дорофеев задержан «для выяснения обстоятельств». После этого его отвезли в ОВД «Мещанский» и отпустили. По словам корреспондента, с ним все в порядке.