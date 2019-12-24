Порядок сдачи экзаменов на водительские права изменится в следующем году

Часть новаций, которые прописаны в постановлении правительства, вступит в действие в январе 2020 года. Так, с января снимается запрет на обучение водителей на магистралях, где разрешается скорость более 60 км/час. Получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет только с 20 лет, а не с 16, как сейчас.