Порядок сдачи экзаменов на водительские права изменится в следующем году
В России со следующего года изменится порядок получения прав на управление автотранспортом. Как пишет «Коммерсантъ», постановление об изменениях 20 декабря подписал премьер Дмитрий Медведев.
Часть новаций, которые прописаны в постановлении правительства, вступит в действие в январе 2020 года. Так, с января снимается запрет на обучение водителей на магистралях, где разрешается скорость более 60 км/час. Получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет только с 20 лет, а не с 16, как сейчас.
Новые полномочия появятся у ГИБДД. Например, водительское удостоверения не вернут гражданину после истечения срока лишения прав, если у него есть задолженность по штрафам. Кандидат в водители не будет допущен до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.
С 1 октября 2020 года для проверки водительских знаний и навыков будет проводиться получасовой практический экзамен. Экзаменатор сначала проверит базовые навыки вождения на площадке автошколы или на тупиковой улице в нежилом районе, а потом — на реальной дороге. Результаты экзамена можно будет аннулировать по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора, а со стороны ГАИ — при предоставлении поддельных документов
Подготовка новых регламента приема экзаменов и рекомендаций для инспекторов ГИБДД займет десять месяцев, отмечает газета.