В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57
Истребитель Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае, в 111 километрах от Комсомольска-на-Амуре. Факт крушения подтвердили ТАСС в администрации города.
«Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться», — сказал представитель администрации. Пилот травм не получил.
По предварительным данным, Су-57 вылетел с аэропорта Дземги (аэродром Комсомольского-на-Амуре авиазавода имени Гагарина) и потерпел крушение в 111 километрах от города, в тайге.
В самолете находился один пилот, он катапультировался. Комсомольский авиазавод («Сухой») занимается серийным производство Су-57 по заказу Минобороны.