ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае
Су-57 разбился в Хабаровском крае во время испытательного полета, летчик катапультировался и остался жив. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
По данным ОАК, крушение произошло в 111 км от аэродрома базирования. Жертв и разрушений на земле нет. В причинах крушения будет разбираться специально создаваемая комиссия.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, его серийное производство начал Комсомольский-на-Амуре авиазавод (входит в «Сухой» и ОАК). Потерпевший крушение самолет вылетел с аэропорта Дземги, который принадлежит КнААЗу.