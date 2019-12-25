Суд вынес приговор по делу о взломе билетных систем РЖД и S7

Следствие считает, что хакеры входили в банду, занимавшуюся в 2013–2014 гг. взломом электронных систем РЖД и S7. Молодые люди рассылали в организации, продающие билеты, электронные письма с вредоносной программой. Таким способом они получали доступ к логину и паролю от личных кабинетов кассиров. С их помощью преступники оформляли электронные квитанции и проводили платеж за счет организации, после этого они сдавали билеты и обналичивали деньги. Всего по делу обвиняются 29 человек. Среди них предполагаемый лидер – Ярослав Сумбаев, которого задержали в Грузии и два месяца назад экстрадировали в Россию, сообщала русская служба BBC со ссылкой на источник.