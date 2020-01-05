Общество

Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Ведомости

В Петербурге умер хирург-онколог и автор блога о лечении рака Андрей Павленко, он больше года боролся с онкологическим заболеванием. «Сегодня, 5 января, в 8.20 Андрея не стало», – написала в Facebook его жена Анна Гегечкори.

Павленко работал заместителем директора по медицинской части Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. В марте 2018 г. у него диагностировали рак желудка в третьей стадии.

После этого Павленко запустил на портале «Такие дела» проект «Жизнь человека», где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему, человеку, который знает о заболевании все, приходится сталкиваться. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал оперировать и консультировать пациентов.

«По договоренности с Андреем мы решили, что после его ухода мы объявим о создании гранта имени Андрея Павленко», – говорится на сайте проекта «Жизнь человека». Половина собираемых средств будет каждый месяц переводиться семье Андрея, еще половина – распределяться грантовым комитетом на создание материалов о борьбе с раком.

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