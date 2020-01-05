Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Павленко работал заместителем директора по медицинской части Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. В марте 2018 г. у него диагностировали рак желудка в третьей стадии.
После этого Павленко запустил на портале «Такие дела» проект «Жизнь человека», где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему, человеку, который знает о заболевании все, приходится сталкиваться. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал оперировать и консультировать пациентов.
«По договоренности с Андреем мы решили, что после его ухода мы объявим о создании гранта имени Андрея Павленко», – говорится на сайте проекта «Жизнь человека». Половина собираемых средств будет каждый месяц переводиться семье Андрея, еще половина – распределяться грантовым комитетом на создание материалов о борьбе с раком.