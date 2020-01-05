Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

После этого Павленко запустил на портале «Такие дела» проект «Жизнь человека», где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему, человеку, который знает о заболевании все, приходится сталкиваться. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал оперировать и консультировать пациентов.