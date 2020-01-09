Новый вид коронавируса стал причиной вспышки пневмонии в Китае

Он уточнил, что разработка лекарств против нового штамма коронавируса займет несколько лет. «Новый коронавирус, вызывающий вспышку, отличается от ранее обнаруженных коронавирусов, и для его глубокого понимания необходимы дальнейшие научные исследования», — отметил Цзянцзян.