Новый вид коронавируса стал причиной вспышки пневмонии в Китае
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухане в центральной части Китая. О выявлении нового вируса сообщило государственной информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на руководителя группы экспертов, академика Сюй Цзяньцзяна.
В интервью агентству ученый сообщил, что в лабораторных условиях удалось обнаружить новый коронавирус, который и стал причиной загадочной вспышки вирусной пневмонии в Ухане. «Получена полная геномная последовательность вируса», — отметил собеседник «Синьхуа».
Он уточнил, что разработка лекарств против нового штамма коронавируса займет несколько лет. «Новый коронавирус, вызывающий вспышку, отличается от ранее обнаруженных коронавирусов, и для его глубокого понимания необходимы дальнейшие научные исследования», — отметил Цзянцзян.
Представитель китайской науки добавил, что до сих пор было известно шесть видов коронавируса, из которых два угрожают человеку тяжелыми респираторно-вирусными заболеваниями.
Вспышка пневмонии в Ухане началась в конце декабря, общее число заболевших — 59 человек. По данным эпидемиологов, часть пациентов работали на оптовом рынке морепродуктов. Его работа была прекращена.